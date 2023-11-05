الأحد 05 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"بدّي آكل خبز في الجنة".. طفل فلسطيني يتمنى الشهادة من أجل الطعام

غزة
غزة

"بدّي استشهد لأكل خبر"، هكذا ظهر أحد الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة وهو يخبر والدته بأنه يريد أن يستشهد حتى يستطيع أن يأكل الخبز، وهو المقطع الذي تداوله على نطاق كبير رواد منصات التواصل الاجتماعي.

الفيديو المنشور أثار حالة من الحزن وسط الشعوب العربية، متأثرين بالحالة البائسة التي بات عليها أهالي غزة من قلة الطعام والشراب في داخل القطاع المحاصر، ما دفع عدد كبير من رواد مواقع التواصل للدعاء إلى أطفال غزة، آملين أن يسد الله جوعهم ويرزقهم الأمن والأمان والسلام، مؤكدين أن الأطفال زهقت أرواحهم بفعل الحرب القائمة داخل القطاع والتي تسببت في وفاة عدد كبير منهم جراء القصف المتواصل على المنازل والمستشفيات والمدارس.

مسؤولو القوافل في التحالف الوطني يتحدثون (فيديو)

متبرع فى صندوق إغاثة غزة: "حياة كريمة" قدمت دورًا بطوليًا فى دعم أهلنا بالقطاع

متطوع حياة كريمة لـ"الدستور": فخورون بجهود الدولة لإغاثة غزة

مواطن لـ"الدستور": حياة كريمة تحفظ كرامة كبار السن

مواطنة لـ"الدستور": مبادرة حياة كريمة قدمت الدعم للغارمات

أولياء أمور متطوعون فى مبادرة "من إنسان لإنسان" يتحدثون لـ"الدستور"

مواطنون عن قوافل التحالف الوطنى لدعم غزة: مصر لن تخذل فلسطين أبدًا

مواطن لـ"الدستور": "أنت الحياة" صنعت فارقًا من خلال الأنشطة الثقافية

مواطنة: المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حريصة على توفير مياه شرب نظيفة

مواطنة لـ"الدستور": "حياة كريمة" تضم تخصصات نفتقر لها فى القرى النائية

 

https://youtu.be/a856NtRZ-tM?si=ejt5DNAyFrTLqBDM

إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غزة طفل غزة استشهاد الخبز الجوع الطعام

مواد متعلقة

مسئولو القوافل فى التحالف الوطنى يتحدثون (فيديو)

متبرع فى صندوق إغاثة غزة: "حياة كريمة" قدمت دورًا بطوليًا فى دعم أهلنا بالقطاع

متطوع حياة كريمة لـ"الدستور": فخورون بجهود الدولة لإغاثة غزة

مواطن لـ"الدستور": حياة كريمة تحفظ كرامة كبار السن

مواطنة لـ"الدستور": مبادرة حياة كريمة قدمت الدعم للغارمات

أولياء أمور متطوعون فى مبادرة "من إنسان لإنسان" يتحدثون لـ"الدستور"

مواطنون عن قوافل التحالف الوطنى لدعم غزة: مصر لن تخذل فلسطين أبدًا

مواطن لـ"الدستور": "أنت الحياة" صنعت فارقًا من خلال الأنشطة الثقافية

الأكثر قراءة

عمرو موسى يدعو لإبلاغ الأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ"تصريح إسرائيل النووى"

"اصمدوا فى أرضكم ونحن معكم".. رسالة من الشارع المصرى للشعب الفلسطينى

"لن يستطيعوا إنهاء حماس".. البعثة الأممية لحقوق الإنسان: ما يفعله نتنياهو هروب إلى الأمام

طارق الشناوى: النقابة ستوضح موقفها من أزمة بيومى فؤاد ومحمد سلام

ايمن رجب: إيهاب جلال لن يتحمل أكثر من ذلك في الإسماعيلي

سمير فرج يكشف عن 4 سيناريوهات محتملة لحل الأزمة الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

احتمالات مفتوحة

ماجد حبته

ألم نقل إنهم ليسوا بشرًا؟

محمد رفعت

هنا مصر.. قلب العروبة النابض!

لواء.حمدى البطران

مصر عطاء لا ينقطع لفلسطين

سارة الشلقاني

التهديد النووى.. نيران إلياهو الصديقة

جلال حمام

اقتصاد يواجه التحديات

مؤمن المحمدي

الإبداع والواقع

مدحت بشاى

فى مواجهة قتلة عصافير الجنة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة المحتجزين لدى حماس

تهديد القنبلة النووية فى غزة.. ليست المرة الأولى للوزير الإسرائيلى المتطرف

جيش الاحتلال: نلتزم بالقانون الدولى ولكننا سنقوم بأى شىء للتخلص من "حماس"