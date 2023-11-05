"بدّي آكل خبز في الجنة".. طفل فلسطيني يتمنى الشهادة من أجل الطعام

"بدّي استشهد لأكل خبر"، هكذا ظهر أحد الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة وهو يخبر والدته بأنه يريد أن يستشهد حتى يستطيع أن يأكل الخبز، وهو المقطع الذي تداوله على نطاق كبير رواد منصات التواصل الاجتماعي.

الفيديو المنشور أثار حالة من الحزن وسط الشعوب العربية، متأثرين بالحالة البائسة التي بات عليها أهالي غزة من قلة الطعام والشراب في داخل القطاع المحاصر، ما دفع عدد كبير من رواد مواقع التواصل للدعاء إلى أطفال غزة، آملين أن يسد الله جوعهم ويرزقهم الأمن والأمان والسلام، مؤكدين أن الأطفال زهقت أرواحهم بفعل الحرب القائمة داخل القطاع والتي تسببت في وفاة عدد كبير منهم جراء القصف المتواصل على المنازل والمستشفيات والمدارس.

https://youtu.be/a856NtRZ-tM?si=ejt5DNAyFrTLqBDM