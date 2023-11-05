مسؤولو القوافل في التحالف الوطني يتحدثون (فيديو)

قال محمد شاهين، مسؤول اللوجستيات في مؤسسة حياة كريمة، أن مؤسسة حياة كريمة تمتلك الآن على معبر رفح البري 15 سيارة، ضمن القافلة الثانية في داخل قطاع غزة، وأكد أن هذه الشاحنات جاهزة لنقلها إلى داخل قطاع غزة، موضحًا أن القوافل تحتوي على مواد غذائية، وملابس، وكراتين مياه.

أكد مسؤول اللوجستيات في مؤسسة حياة كريمة، أن هذه لن تكون أخر قافلة لحياة كريمة، وأن دور حياة كريمة لن يتوقف عند هذا الحد بل سيمتد حتى ينتهي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

التحالف الوطني ينظم القافلة الثانية

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لليوم الثاني علي التوالي إرسال القاطرة المحملة بأكثر من 500 طن من المواد الغذائية و175 طن مياه بجانب ما يزيد عن 14 طنًا من الملابس والبطاطين وأكثر من 130 طنًا من الادوية والمستلزمات الطبية يرافقها طاقم طبي يضم مختلف التخصصات وذلك ضمن فعاليات المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين دعمًا لهم لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وأدت لسقوط المئات من الضحايا والمصابين.

يشارك في القافلة عددًا من كيانات التحالف الوطني وهم (مؤسسة مصر الخير - مؤسسة صناع الحياة - مؤسسة أبو العينين الخيرية – مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية - جمعية الأورمان - بنك الشفاء - مجلس الشباب المصري - مؤسسة أهل مصر) فضلًا عن المشاركة الأولى لمؤسسة الجود التي ساهمت بـ3 شاحنات من القافلة.

وتستمر كيانات التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم في إطلاق أكبر حملة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" بكافة محافظات الجمهورية دعمًا لأهالي غزة.

وفي السياق ذاته، يندد التحالف بأعمال العنف وجرائم الحرب التي ترتكب بقطاع غزة وهو ما بات يمثل تهديد مباشر على السلام الدولي ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان مؤكدًا على تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني من خلال إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بمختلف أشكالها حتى توقف الحرب.