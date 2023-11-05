الأحد 05 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى يتابع جهود تعزيز وتطوير قطاع التصنيع العسكرى وتوطين التكنولوجيا المتقدمة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعًا بحضور الفريق أحمد خالد، قائد القيادة الاستراتيجية المشرف على التصنيع العسكري، والفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والفريق أشرف زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أنه تمت متابعة جهود تعزيز وتطوير قطاع التصنيع العسكري، وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار، فضلًا عن الموقف التنفيذي لتشغيل منظومة إدارة التعليم الإلكتروني المتقدمة في العملية التعليمية بالأكاديمية العسكرية المصرية، في إطار الربط الرقمي الإلكتروني للكليات العسكرية والتحديث المتواصل لنظم التعليم بالقوات المسلحة.

الرئيس السيسي مصر القوات المسلحة رئاسة الجمهورية الأكاديمية العسكرية

الأكثر قراءة

السعودية تعلن استمرار الخفض التطوعى بمقدار مليون برميل يوميًا

حقن مجهري.. سيدة تخلع زوجها في محكمة الأسرة

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

حقك عليا يا باشا مصر.. محمد سلام ينفى استبعاده من "بيت الرفاعى"

الشوط الأول: الإسماعيلى يتعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل منهما

التهديد النووى.. نيران إلياهو الصديقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

التهديد النووى.. نيران إلياهو الصديقة

جلال حمام

اقتصاد يواجه التحديات

مؤمن المحمدي

الإبداع والواقع

مدحت بشاى

فى مواجهة قتلة عصافير الجنة

خالد حريب

القاهرة تضمد جراح غزة وتسعى لحل الدولتين

عبد الرحيم طايع

إسرائيل التى باعت رهائنها لتشترى أهدافها!

محمد عبدالعزيز

أيها العالم الأصم.. ألا تسمع؟!

لواء. محسن الفحام

غزة فى قلب مصر

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: نلتزم بالقانون الدولى ولكننا سنقوم بأى شىء للتخلص من "حماس"

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

العد التنازلى لحكومة نتنياهو.. سيناريوهات "عزل بنيامين" بسبب حرب غزة