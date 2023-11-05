الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الأعلى بين منظمات ودول العالم.. شاهد حجم المساعدات المصرية لإغاثة أشقائنا في غزة

مساعدات مصر
مساعدات مصر

رغم الإقبال الكبير من قبل الدول العربية والأجنبية على تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، تقدمت مصر ممثلة في “المبادرة الرئاسية حياة كريمة” المنظمات الدولية والدول العربية والأجنبية في إرسال أكبر كم من  الشاحنات الإغاثية إلى قطاع غزة.

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قدمت مصر وحدها ما يفوق كل الشحنات المرسلة من العالم أجمع، إذ أن إجمالي المساعدات التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 990 طن من مصر، و776 من منظمات وهيئات دولية، و134 طن من الدول العربية والأجنبية.

 

“حياة كريمة” قطاع غزة غزة فلسطين الإغاثة قوافل الإغاثة

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