الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إيمان عبدالفتاح: أتبرع منذ اليوم الأول للتحالف الوطني لإغاثة غزة

التحالف الوطني
التحالف الوطني

"غزة هي الأولى في اللحظات الراهنة"، بهذه الكلمات بدأت إيمان عبد الفتاح حديثها لـ "الدستور"، مطالبة جموع المواطنين بالاصطفاف والوقوف خلف القوافل الإغاثية الموجهة من التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي لإغاثة غزة، مشيرة إلى أن أهالي غزة بحاجة إلى المساندة من الجميع، فمشاهد الأطفال وأشلاؤهم، والغارات الجوية مفزعة جدًا ولا يمكن الصمت عنها.

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وتابعت إحدى المتبرعات لقوافل الإغاثة التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي أنها تتبرع منذ اللحظة الأولى التي فتح فيها باب التبرع إلى أهالينا في غزة، قائلة:" أشعر بالفخر بمشاهد قوافل التحالف الوطني وهي تتأهب لعبور معبر رفح البري، تمهيدًا لنقلها إلى داخل القطاع".

وأضافت أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أثبت شهامة المصريين وساعدهم على إيصال مشاعرهم وحبهم وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، معقبة: "كلنا على قلب واحد من أجل غزة".


التحالف الوطني ينظم القافلة الثانية

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لليوم الثاني على التوالي إرسال  القاطرة المحملة بأكثر من 500 طن من المواد الغذائية و175 طن مياه بجانب ما يزيد عن 14 طنًا من الملابس والبطاطين وأكثر من 130 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية يرافقها طاقم طبي يضم مختلف التخصصات وذلك ضمن فعاليات المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين دعمًا لهم لمواجهة وتحمل أعباء  الحرب  التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وأدت لسقوط المئات من الضحايا والمصابين.

وتستمر كيانات التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم في إطلاق أكبر حملة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" بكافة محافظات الجمهورية دعمًا لأهالي غزة.

وفي السياق ذاته، يندد التحالف بأعمال العنف وجرائم الحرب التي ترتكب بقطاع غزة وهو ما بات يمثل تهديد مباشر على السلام الدولي ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان مؤكدًا على تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني من خلال إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بمختلف أشكالها حتى توقف الحرب.

 

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