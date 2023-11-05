الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: مصر قدمت نموذجًا عظيمًا في دعم الشعب الفلسطيني

الشعب الفلسطيني
الشعب الفلسطيني

"مصر عمرها ما باعت فلسطين"، بهذه الكلمات بدأ محمد عبدالله، أحد المستفيدين من خدمات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية العياط، التابعة لمحافظة الجيزة، قائلًا "إن مصر قدمت قوافل إغاثية كبيرة جدًا للشعب الفلسطيني تفوق ما قدمه العالم كله، لافتًا إلى أن الشعب المصري جدع وبيبان في وقت الشدة".

وقال أحد المستفيدين من خدمات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالعياط إن المبادرة الرئاسية قدمت جهودًا عظيمة جدًا في ملف إغاثة الشعب الفلسطيني، إذ تم الدفع بأعداد عائلة من الأطنان من الشاحنات الإغاثية يوميًا إلى معبر رفح، منوهًا:" أن كمية المواد الغذائية الموجودة على المعبر تؤكد أن الشعب المصري كريم بطبعه، ففي عز أزمته الاقتصادية يدعم الشعب الفلسطيني".

أضاف أن الشعب الفلسطيني في قلب كل مصري، لافتًا إلى أن مصر لن تترك مكانتها في القضية الفلسطينية، ولن تستكين حتى يتم كف بطش العدوان على قطاع غزة.

التحالف الوطني ينظم القافلة الثانية

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لليوم الثاني علي التوالي إرسال  القاطرة المحملة بأكثر من 500 طن من المواد الغذائية و175 طن مياه بجانب ما يزيد عن 14 طن من الملابس والبطاطين وأكثر من 130 طن من الادوية والمستلزمات الطبية يرافقها طاقم طبي يضم مختلف التخصصات وذلك ضمن فعاليات المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين دعمًا لهم لمواجهة وتحمل أعباء  الحرب  التي شنتها قوات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة وادت لسقوط المئات من الضحايا والمصابين.

يشارك في القافلة عددًا من كيانات التحالف الوطني: (مؤسسة مصر الخير - مؤسسة صناع الحياة -  مؤسسة ابو العينين الخيرية – مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية - جمعية الاورمان - بنك الشفاء  - مجلس الشباب المصري - مؤسسة اهل مصر ) فضلًا عن المشاركة الاولي لمؤسسة الجود التي ساهمت بــ 3 شاحنات من القافلة.

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