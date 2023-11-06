مواطن: "سأتبرع بآخر ما أملك لإغاثة غزة"

"مش هنسكت غير لما ننفذ آخر طفل في غزة"، بهذه الكلمات بدأ فتحي أحمد من سكان شارع السياحة في منطقة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة كلامه، مؤكدا أن مصر ستتحمل عبء القضية الفلسطينية حتى اللحظات الأخيرة.



وأضاف لـ"الدستور" أن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى جهود العالم بأكمله لإنقاذه من الاحتلال، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يساند الشعب الفلسطيني بكل ما يستطيع، قائلاً: "سأتبرع بآخر ما أملك لإغاثة غزة".

وأكد أن مشاهد المجازر المتكررة في حق الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة تدمي القلوب، مشيرًا إلى أن الأوضاع المعيشية التي يعيشها الأهالي في داخل القطاع تجعل الشعب المصري لا يستطيع أن يمارس حياته براحة.

وأكد أن الشعب المصري يؤيد مطالب الدولة المصرية، قائلاً: "نؤيد مطالب الدولة المصرية بحل الدولتين والإيقاف الفوري غير المشروط لإطلاق النار والموافقة على تطبيق الهدنة الإنسانية العاجلة في قطاع غزة لإنقاذ الأهالي من الموت المحقق والإبادة الجماعية".