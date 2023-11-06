الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: "سأتبرع بآخر ما أملك لإغاثة غزة"

التحالف الوطني
التحالف الوطني

"مش هنسكت غير لما ننفذ آخر طفل في غزة"، بهذه الكلمات بدأ فتحي أحمد من سكان شارع السياحة في منطقة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة كلامه، مؤكدا أن مصر ستتحمل عبء القضية الفلسطينية حتى اللحظات الأخيرة.

متطوع بمعبر رفح: إدخال كافة المساعدات إلى غزة حلم كل المصريين

إيمان عبدالفتاح: أتبرع منذ اليوم الأول للتحالف الوطني لإغاثة غزة

مواطن: مصر قدمت نموذجًا عظيمًا في دعم الشعب الفلسطيني

الأعلى بين منظمات ودول العالم.. شاهد حجم المساعدات المصرية لإغاثة أشقائنا في غزة

"بدّي آكل خبز في الجنة".. طفل فلسطيني يتمنى الشهادة من أجل الطعام

مسئولو القوافل فى التحالف الوطنى يتحدثون (فيديو)

متبرع فى صندوق إغاثة غزة: "حياة كريمة" قدمت دورًا بطوليًا فى دعم أهلنا بالقطاع

متطوع حياة كريمة لـ"الدستور": فخورون بجهود الدولة لإغاثة غزة

مواطن لـ"الدستور": حياة كريمة تحفظ كرامة كبار السن

مواطنة لـ"الدستور": مبادرة حياة كريمة قدمت الدعم للغارمات


وأضاف لـ"الدستور" أن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى جهود العالم بأكمله لإنقاذه من الاحتلال، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يساند الشعب الفلسطيني بكل ما يستطيع، قائلاً: "سأتبرع بآخر ما أملك لإغاثة غزة".

وأكد أن مشاهد المجازر المتكررة في حق الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة تدمي القلوب، مشيرًا إلى أن الأوضاع المعيشية التي يعيشها الأهالي في داخل القطاع تجعل الشعب المصري لا يستطيع أن يمارس حياته براحة.

وأكد أن الشعب المصري يؤيد مطالب الدولة المصرية، قائلاً: "نؤيد مطالب الدولة المصرية بحل الدولتين والإيقاف الفوري غير المشروط لإطلاق النار والموافقة على تطبيق الهدنة الإنسانية العاجلة في قطاع غزة لإنقاذ الأهالي من الموت المحقق والإبادة الجماعية".

الهلال الأحمر المصري الدولة المصرية التحالف الوطني التحالف الوطني للعمل الأهلي إغاثة غزة

مواد متعلقة

متطوع بمعبر رفح: إدخال كل المساعدات إلى غزة حلم كل المصريين

إيمان عبدالفتاح: أتبرع منذ اليوم الأول للتحالف الوطني لإغاثة غزة

مواطن: مصر قدمت نموذجًا عظيمًا في دعم الشعب الفلسطيني

الأعلى بين منظمات ودول العالم.. شاهد حجم المساعدات المصرية لإغاثة أشقائنا في غزة

"بدّي آكل خبز في الجنة".. طفل فلسطيني يتمنى الشهادة من أجل الطعام

مسئولو القوافل فى التحالف الوطنى يتحدثون (فيديو)

متبرع فى صندوق إغاثة غزة: "حياة كريمة" قدمت دورًا بطوليًا فى دعم أهلنا بالقطاع

متطوع حياة كريمة لـ"الدستور": فخورون بجهود الدولة لإغاثة غزة

الأكثر قراءة

قرار عاجل بشأن إعادة محاكمة أحد شركاء حمزة زوبع

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستهدف محيط مستشفى الشفاء في قطاع غزة

أحمد فتوح فى الأهلى.. سيناريوهات "المارد الأحمر" لحسم صفقة ظهير الزمالك

عقب تقديم بلاغين للنائب العام ضد داليا زيادة.. خبير قانوني يوضح موقفها القانوني

بعد الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم الاثنين 6-11-2023

"فلتت من عشماوي".. رأي المفتي ينقذ قاتلة طبيب الساحل من حبل المشنقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

‏تمرد اللاعبين..غياب الهدافين.. وأكذوبة المدربين الأجانب

بسنت حسن

إفراط لا تفريط

عبد الرحيم طايع

طَرَف من المساعدات المصرية لغزة

محمد عبدالعزيز

صنع فى مصر... ولسّه كتير

جلال حمام

والاستثمارات طوق النجاة

علي سعدة

السير على خطى ثابتة رغم الصعاب

لواء. محسن الفحام

الاقتصاد المصرى ومواجهة التحديات

منى رجب

مصر تقف شامخة على كل المستويات.. دعمًا للقضية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من ربع قادة حماس يختبئون في الشرق الأوسط.. أين هم؟

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية