مواطنة: الرئيس السيسي الأقدر على إدارة مصر وحماية أمننا القومي (فيديو)

عقد صباح اليوم الخميس، مؤتمر جماهيري حاشد في منطقة العامرية بالإسكندرية، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بحضور عدد من الشخصيات السياسية، وأعضاء مجلس النواب، لإعلان تأييدهم له في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

وانطلقت اليوم الخميس، فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين بانتخابات الرئاسة، وفق إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي هذا الإطار، قالت المواطنة شيماء محمد عبدالفتاح، خلال مشاركتها في المؤتمر، إنها تؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًة إلى أنه الأقدر على تحمل مسئولية إدارة دولة بحجم مصر.

https://youtu.be/6hqzffuYAiY?si=f3Df_G4IvVsO0L1K

وتابعت: “الرئيس عبدالفتاح السيسي يدرك جيدا حجم التهديدات التي يتعرض لها أمننا القومي وهو الأقدر على حفظ استقرار مصر وأمانها”.

انطلاق حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في مؤتمرها الصحفي الثاني، قبل قليل، عن الخطوات التي سوف تتخذها في المرحلة المقبلة، مع تسليط الضوء على ما تم من إجراءات ابتداءً من تاريخ تدشين الحملة الرسمية.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.elections.eg، باستخدام الرقم القومي للناخب، من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ورموزهم الانتخابية.

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذى تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كلا من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي، وشهرته عبد الفتاح السيسى "رمز النجمة"، محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران "رمز الشمس"، عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبد السند يمامة "رمز النخلة"، وحازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر "رمز السلم".