السبت 11 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"حياة كريمة" تشكر الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى لتبرعها بنفقات الدعاية لدعم الأشقاء فى فلسطين

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجهت مؤسسة حياة كريمة، الشكر والتقدير للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لتوجيهه بتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحملة الرسمية إلى حدودها الدنيا، وتوجيه كل ما يمكن توجيهه إلى الأشقاء في فلسطين لصالح المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية والتبرع لمؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها مؤسسة حياة كريمة.

زعيم القبائل في الإسكندرية: السيسي هو الزعيم الوحيد الذي يعرف مصلحة شعبه ووطنه

برلماني: "الرئيس السيسي نجح في حماية أمننا القومي.. وكلنا وراه في الانتخابات"

مواطنة: الرئيس السيسي الأقدر على إدارة مصر وحماية أمننا القومي (فيديو)

مواطن: دور مصر بفلسطين تاريخي ونجحت في إفشال مخطط التهجير

طفل مصري: قلوبنا مع أطفال فلسطين ونحن ضد تهجيرهم من أراضيهم (فيديو)

بأعلام مصر.. مواطنون يدعمون المرشح الرئاسى السيسى فى مؤتمر جماهيرى بالعامرية

مؤتمر جماهيرى لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى الإسكندرية (صور)

مواطن: "سأتبرع بآخر ما أملك لإغاثة غزة"

متطوع بمعبر رفح: إدخال كل المساعدات إلى غزة حلم كل المصريين

إيمان عبدالفتاح: أتبرع منذ اليوم الأول للتحالف الوطني لإغاثة غزة

وأشادت مؤسسة حياة كريمة بالموقف النبيل للمرشح الرئاسي، وأعضاء الحملة الانتخابية على ثقتهم الكبيرة في المؤسسة، وعلى دعوتهم للمواطنين من أجل التبرع لمؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها مؤسسة حياة كريمة، والوقوف جنبا إلى جنب لنصرة أشقائنا الفلسطينيين، والذي يأتي تعزيز على دور المؤسسة الريادي والإنساني من أجل توفير أوجه الدعم الممكنة للشعب الفلسطيني ومؤازرته في محلته. 

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة استجابتها للحملة الانتخابية بتخصيص أربعة حسابات بنكية لتلقي التبرعات لصالح غزة، أو من خلال الرقم الموحد، أو التطبيقات المختلفة للتبرع للمؤسسة.

وأكدت مؤسسة حياة كريمة أن تكثيف دورها الإغاثي والإنساني لأهل غزة، ينطلق من توجهات الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توجيه كل الدعم والإغاثة للشعب الفلسطيني، وفي إطار سعيها من أجل التخفيف من وطأة الأحداث الصعبة التي يشهدها الشعب الفلسطيني، وفي إطار الدور الريادي للمؤسسة داخل وخارج مصر انطلاقا من إيمانها الكامل بالقضية الفلسطينية وتماشيا مع الجهود التي تبذلها القيادة السياسية ومساعيها من أجل إنهاء تصعيد أعمال العنف التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

حياة كريمه السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي غزة دعم غزة فلسطين

مواد متعلقة

إطلاق يوم متطوعى "حياة كريمة": انضمام 5 آلاف شاب ضمن صفوف المبادرة الرئاسية

زعيم القبائل في الإسكندرية: السيسي هو الزعيم الوحيد الذي يعرف مصلحة شعبه ووطنه

برلماني: "الرئيس السيسي نجح في حماية أمننا القومي.. وكلنا وراه في الانتخابات"

مواطنة: الرئيس السيسي الأقدر على إدارة مصر وحماية أمننا القومي (فيديو)

مواطن: دور مصر بفلسطين تاريخي ونجحت في إفشال مخطط التهجير

طفل مصري: قلوبنا مع أطفال فلسطين ونحن ضد تهجيرهم من أراضيهم (فيديو)

بأعلام مصر.. مواطنون يدعمون المرشح الرئاسى السيسى فى مؤتمر جماهيرى بالعامرية

مؤتمر جماهيرى لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى الإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

بالأرقام.. مصر تواصل تصدرها دول العالم فى حجم المساعدات المقدمة للشعب الفلسطينى

مصر سعت فى مسار السلام لعقود.. الرئيس السيسى يوجه رسالة للقوى الدولية الفاعلة من "قمة الرياض"

20 دقيقة.. هدف ملغى وتعادل سلبى بين الأهلى والجونة

الولايات المتحدة على صفيح ساخن.. هل تتوقف الإدارة الأمريكية عن دعم إسرائيل؟

تيك توكر أمريكية تعتنق الإسلام بسبب أحداث غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

علي سعدة

السيسى.. والانتخابات الرئاسية المقبلة

د. منى حلمى

أخلاق عالمية جديدة

ماجد حبته

قمة التضامن مع فلسطين

صفاء النجار

هرموبوليس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «2-3»

سارة شريف

خطة الخروج

أميرة ملش

رسائل لمَن لا يفهمون الموقف المصرى

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس