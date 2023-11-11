"حياة كريمة" تشكر الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى لتبرعها بنفقات الدعاية لدعم الأشقاء فى فلسطين

وجهت مؤسسة حياة كريمة، الشكر والتقدير للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لتوجيهه بتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحملة الرسمية إلى حدودها الدنيا، وتوجيه كل ما يمكن توجيهه إلى الأشقاء في فلسطين لصالح المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية والتبرع لمؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها مؤسسة حياة كريمة.

وأشادت مؤسسة حياة كريمة بالموقف النبيل للمرشح الرئاسي، وأعضاء الحملة الانتخابية على ثقتهم الكبيرة في المؤسسة، وعلى دعوتهم للمواطنين من أجل التبرع لمؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها مؤسسة حياة كريمة، والوقوف جنبا إلى جنب لنصرة أشقائنا الفلسطينيين، والذي يأتي تعزيز على دور المؤسسة الريادي والإنساني من أجل توفير أوجه الدعم الممكنة للشعب الفلسطيني ومؤازرته في محلته.

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة استجابتها للحملة الانتخابية بتخصيص أربعة حسابات بنكية لتلقي التبرعات لصالح غزة، أو من خلال الرقم الموحد، أو التطبيقات المختلفة للتبرع للمؤسسة.

وأكدت مؤسسة حياة كريمة أن تكثيف دورها الإغاثي والإنساني لأهل غزة، ينطلق من توجهات الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توجيه كل الدعم والإغاثة للشعب الفلسطيني، وفي إطار سعيها من أجل التخفيف من وطأة الأحداث الصعبة التي يشهدها الشعب الفلسطيني، وفي إطار الدور الريادي للمؤسسة داخل وخارج مصر انطلاقا من إيمانها الكامل بالقضية الفلسطينية وتماشيا مع الجهود التي تبذلها القيادة السياسية ومساعيها من أجل إنهاء تصعيد أعمال العنف التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.