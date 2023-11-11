السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

زعيم القبائل في الإسكندرية: السيسي هو الزعيم الوحيد الذي يعرف مصلحة شعبه ووطنه

مؤتمر دعم الرئيس
مؤتمر دعم الرئيس

قال عمدة حلومة، زعيم القبائل في محافظة الإسكندرية، إن المواطنون حرصوا بشكل كبير جدا على المشاركة في المؤتمر الشعبي الذي نظم صباح يوم الخميس الماضي، للإعلان عن تأييد ودعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

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جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، والذي عُقد يوم الخميس للماضي في منطقة العامرية في محافظة الإسكندرية.

وتابع “الفقي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “الرئيس عبدالفتاح السيسي هو القائد الوحيد الذي يعرف مصلحة الشعب والدولة، ويخدم كل المصريين ويسلط الضوء على الفقراء والمحتاجين”

وعقد الخميس الماضي مؤتمر جماهيري حاشد في منطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بحضور عدد من الشخصيات السياسية، وأعضاء مجلس النواب، لإعلان تأييدهم للسيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

وانطلقت يوم الخميس الدعاية الانتخابية للمرشحين بانتخابات الرئاسة، وفق إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات.

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تعلن إطلاق حملتها الدعائية 

وأعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في مؤتمرها الصحفي الثاني، الذي عقد الخميس الماضي، عن الخطوات التي سوف تتخذها في المرحلة المقبلة، مع تسليط الضوء على ما تم من إجراءات ابتداءً من تاريخ تدشين الحملة الرسمية.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.elections.eg، باستخدام الرقم القومي للناخب، من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ورموزهم الانتخابية.

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذى تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كلا من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي، وشهرته عبد الفتاح السيسى "رمز النجمة"، محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران "رمز الشمس"، عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبد السند يمامة "رمز النخلة"، وحازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر "رمز السلم".

مؤتمر جماهيري دعم الرئيس الانتخابات الرئاسية الرئيس عبدالفتاح السيسي حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤتمر دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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