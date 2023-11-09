بأعلام مصر.. مواطنون يدعمون المرشح الرئاسى السيسى فى مؤتمر جماهيرى بالعامرية

رفع المشاركون في المؤتمر الجماهيري، الذي عقد منذ قليل في منطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية، أعلام مصر، دعمًا للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بحضور عدد من الشخصيات السياسية، وأعضاء مجلس النواب، لإعلان تأييدهم للسيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة 2024.

وانطلقت اليوم الدعاية الانتخابية للمرشحين بانتخابات الرئاسة، وفق إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات.

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تعلن إطلاق حملتها الدعائية

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في مؤتمرها الصحفي الثاني قبل قليل، عن الخطوات التي سوف تتخذها في المرحلة المقبلة، مع تسليط الضوء على ما تم من إجراءات ابتداءً من تاريخ تدشين الحملة الرسمية.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.elections.eg، باستخدام الرقم القومي للناخب من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ورموزهم الانتخابية.

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذى تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كلًا من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسى (رمز النجمة)، محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران (رمز الشمس)، عبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبدالسند يمامة (رمز النخلة)، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر (رمز السلم).