مواطن: دور مصر بفلسطين تاريخي ونجحت في إفشال مخطط التهجير

“مصر دائما تحمل هم القضية الفلسطينية”.. بهذه الكلمات بدأ عمر أحمد، صنايعي حديثه لـ“الدستور” قائلا إن الدولة المصرية دائمًا تلعب دور كبير في القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يقف ويساند الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة قراراته التي يتخذها بشأن الشعب الفلسطيني.

وتابع أن الشعب المصري لن يقف مكتوف الأيدي أمام الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي يوميا في قطاع غزة، معقبا: "جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي وقفت حائلا أمام تنفيذ مخطط تهجير الشعب الفلسطيني"

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم دورًا نموذجيًا في تاريخ القضية الفلسطينية إذ طالب بإيقاف إطلاق النار فوريًا، وتفعيل الهدنة الإنسانية بشكل عاجل.

وزارة الصحة في غزة تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة في آخر تحديث لها إن ما لا يقل عن 10812 فلسطينيًا، من بينهم 4412 طفلًا، قتلوا في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر.

بينما قالت الخارجية الالمانية إن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ستزور الإمارات والسعودية ودولة الاحتلال الاسرائيلي في جولة للشرق الأوسط تبدأ غدًا الجمعة.

أفادت رويترز أن اجتماعًا ثلاثيًا عقد في قطر يوم الخميس بين رؤساء وكالة المخابرات المركزية والموساد ورئيس الوزراء القطري لمناقشة معايير اتفاق إطلاق سراح الرهائن ووقف هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وقالت رويترز نقلا عن مصدر مطلع على الاجتماع إن المحادثات شملت أيضا مناقشة السماح بدخول واردات الوقود الإنسانية إلى غزة.

وأفادت رويترز أن اجتماعًا ثلاثيًا عقد في قطر يوم الخميس بين رؤساء وكالة المخابرات المركزية والموساد ورئيس الوزراء القطري لمناقشة معايير اتفاق إطلاق سراح الرهائن ووقف هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة.