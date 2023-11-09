الرئيس الفرنسى يعلن زيادة المساعدات إلى غزة لـ100 مليون يورو

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن فرنسا ستزيد مساعداتها لقطاع غزة إلى 100 مليون يورو.

الحل المستدام لهذه الحرب يتطلب حل القضية الفلسطينية بالأساس

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى ضرورة وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة؛ لإدخال المساعدات الإنسانية، مضيفًا أن الحل المستدام لهذه الحرب يتطلب حل القضية الفلسطينية بالأساس.

وشدد، خلال خطابه في المؤتمر الإنساني الدولي الذي تستضيفه فرنسا بشأن الحرب في غزة، ونقلته فضائية "القاهرة الإخبارية": "لن نحيد عن حق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة، ويجب التعلم من أخطائنا وعدم تأجيل السلام بالشرق الأوسط".

وقال ماكرون: "يجب إطلاق سراح الرهائن فورًا دون شروط"، مضيفًا: "حماس إذا هاجمت إسرائيل، فإنها تُعرّض الفلسطينيين لمخاطر جسيمة".