ماكرون: حان وقت التعلم من أخطائنا.. للفلسطينيين الحق فى دولتهم

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى ضرورة وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة؛ لإدخال المساعدات الإنسانية، مضيفًا أن الحل المستدام لهذه الحرب يتطلب حل القضية الفلسطينية بالأساس.

وشدد خلال خطابه في المؤتمر الإنساني الدولي الذي تستضيفه فرنسا بشأن الحرب في غزة، ونقلته فضائية "القاهرة الإخبارية": "لن نحيد عن حق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة، ويجب التعلم من أخطائنا وعدم تأجيل السلام بالشرق الأوسط".

وقال ماكرون: "يجب إطلاق سراح الرهائن فورًا دون شروط"، مضيفًا: "حماس إذا هاجمت إسرائيل، فإنها تُعرّض الفلسطينيين لمخاطر جسيمة".

وأضاف: "قطاع غزة يشهد اليوم تهجير 2.5 مليون من المدنيين من الجنوب إلى الشمال، وهم يعانون من تلك الحرب، بالإضافة إلى آلاف القتلى والجرحى، وكذلك الخسائر الإسرائيلية سواء بشرية أو مادية أيضًا".

وأكد أنه يجب على إسرائيل حماية المدنيين في حربها على غزة، مع ضرورة العمل على حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرًا إلى أن باريس تتواصل مع إسرائيل والفلسطينيين بشأن العمل الإنساني بالقطاع بشكل دائم ومستمر، مؤكدًا أن الوضع الإنساني في غزة خطير ويتدهور يومًا بعد يوم.