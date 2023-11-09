القاهرة الإخبارية: مستشفى ناصر بغزة يستقبل شاحنات المساعدات الطبية

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرًا عاجلًا، يفيد بأن مستشفى ناصر في غزة استقبل شاحنات المساعدات الطبية.

طائرات المساعدات لغزة

جدير بالذكر أن طائرة مساعدات سعودية وصلت إلى مطار العريش، تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة، تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد إغاثية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 35 طنًا، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

كما وصلت طائرة مساعدات كويتية إلى مطار العريش، اليوم الخميس، تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة، وتعد تلك الطائرة الرابعة التي تحمل نحو 45 طنًا من المواد لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة، بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

كما وصلت طائرة مساعدات قطرية إلى مطار العريش تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة.