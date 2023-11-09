طفل مصري: قلوبنا مع أطفال فلسطين ونحن ضد تهجيرهم من أراضيهم (فيديو)

“قلوبنا مع أهالينا في قطاع غزة”.. بهذه الكلمات بدأ الطفل محمد أحمد حديثه لـ “الدستور” قائلا إن المصريين كلهم يشعرون بالحزن بسبب الضغط الكبير الذي يحدث على الشعب الفلسطيني في داخل قطاع غزة، معقبا: "مشاهد الاطفال الذين استشهدوا صعبة جدا، وتجعلني انهمر في البكاء يوميا".

وتابع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري يساندون الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال المساعدات التي يتم توفيرها بشكل دائم إلى قطاع غزة، متمنيا أن تعبر كافة المساعدات إلى الداخل الفلسطيني قريبًا، حتى يستطيعون التعامل بشكل آدمي

وأضاف أن فلسطين ستظل عربية وأن ما يحدث في غزة هو انتهاك لكل معايير الإنسانية لذلك فإن الشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي لن يصمتوا عن المجازر العنيفة.

وزارة الصحة في غزة تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة في آخر تحديث لها إن ما لا يقل عن 10،812 فلسطينيًا، من بينهم 4،412 طفلًا، قتلوا في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر.

بينما قالت الخارجية الالمانية إن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ستزور الإمارات والسعودية ودولة الاحتلال الاسرائيلي في جولة للشرق الأوسط تبدأ غدًا الجمعة.

أفادت رويترز أن اجتماعا ثلاثيا عقد في قطر يوم الخميس بين رؤساء وكالة المخابرات المركزية والموساد ورئيس الوزراء القطري لمناقشة معايير اتفاق إطلاق سراح الرهائن ووقف هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وقالت رويترز نقلا عن مصدر مطلع على الاجتماع إن المحادثات شملت أيضا مناقشة السماح بدخول واردات الوقود الإنسانية إلى غزة.

وأفادت رويترز أن اجتماعا ثلاثيا عقد في قطر يوم الخميس بين رؤساء وكالة المخابرات المركزية والموساد ورئيس الوزراء القطري لمناقشة معايير اتفاق إطلاق سراح الرهائن ووقف هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة.