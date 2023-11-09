الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

برلماني: "الرئيس السيسي نجح في حماية أمننا القومي.. وكلنا وراه في الانتخايات"

مؤتمر دعم الرئيس
مؤتمر دعم الرئيس

قال سعد الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن حافظة الإسكندرية، إن إقبال المواطنين على مؤتمر دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمثابة تأكيد وتجديد للثقة في إدارة الرئيس السيسي للبلاد.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية والذي عُقد اليوم في منطقة العامرية في محافظة الإسكندرية.

وتابع “الفقي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في حماية أمننا القومي خلال الـ10 سنوات الماضية.. وكلنا داعمون له في الانتخابات المقبلة".

 

وعقد صباح اليوم مؤتمر جماهيري حاشد في منطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بحضور عدد من الشخصيات السياسية، وأعضاء مجلس النواب، لإعلان تأييدهم للسيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

وانطلقت اليوم الدعاية الانتخابية للمرشحين بانتخابات الرئاسة، وفق إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات.

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تعلن إطلاق حملتها الدعائية 

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في مؤتمرها الصحفي الثاني، قبل قليل، عن الخطوات التي سوف تتخذها في المرحلة المقبلة، مع تسليط الضوء على ما تم من إجراءات ابتداءً من تاريخ تدشين الحملة الرسمية.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.elections.eg، باستخدام الرقم القومي للناخب، من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ورموزهم الانتخابية.

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذى تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كلا من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي، وشهرته عبد الفتاح السيسى "رمز النجمة"، محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران "رمز الشمس"، عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبد السند يمامة "رمز النخلة"، وحازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر "رمز السلم".

الرئيس عبدالفتاح السيسي عضو مجلس الشيوخ دعم الرئيس مؤتمر جماهيري عبدالفتاح السيسي

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