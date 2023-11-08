الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"التحالف الوطنى": نجهز قافلة مساعدات ثالثة لغزة بدءًا من السبت المقبل (فيديو)

قافلة مساعدات
قافلة مساعدات

كشف محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، نوعية المساعدات المقدمة لقطاع غزة، مؤكدًا أن جمعية الأورمان كانت متواجدة منذ اللحظة الأولى مع القافلة الأولى، والتي كان قوامها 108 شاحنات. 

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن جمعية الأورمان لها مشاركة كبيرة في تجهيزات القافلة الثانية، من حيث تجهيزات المواد الغذائية سريعة التجهيز أو المعلبات والأدوية والمستلزمات والبطاطين وأغطية الشتاء.

قافلة المساعدات الثانية كانت الأولوية فيها للمواد الغذائية 

وأوضح محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، أن كل التجهيزات تتم بالتنسيق بين الجانب المصري والهلال الأحمر الفلسطيني، بعد معرفة الأولويات والاحتياجات، فيتم التنسيق كمؤسسات مجتمع مدني تحت مظلة "التحالف الوطني"، والتي تتم تلبيتها على الفور.

وتابع: "الأولويات تختلف من وقت لآخر، إذ أن القافلة الأولى كانت للأدوية والمستلزمات الطبية، ولكن كانت الأولوية للقافلة الثانية للمواد الغذائية".

وأكد أن "التحالف الوطني" بصدد التجهيز لقافلة مساعدات ثالثة، الأسبوع المقبل، والتي تكون الأولوية فيها للمواد الغذائية، وسيتم التحرك بدءًا من يوم السبت المقبل، موجهًا الشكر لكل المصريين المتبرعين، والتي تعدت نسبة مشاركتهم أكثر من 80%.

التحالف الوطني جمعية الأورمان غزة قطاع غزة قافلة مساعدات ثالثة مواد غذائية

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