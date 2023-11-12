الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

اقتداءًا بالنبي.. ماذا كتبت حنان مطاوع في وصيتها بسن الـ25؟

حنان مطاوع
حنان مطاوع

ذاع صيت الفنانة حنان مطاوع، خلال الفترة الماضية، بسبب بطولتها أداءها العظيم  لأدوارها في الساعات الماضية.

تعد حنان هي ابنة الفنان كرم مطاوع والفنانة سهير المرشدي، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية بدأت العمل الفني عام 2001 من خلال دور مطربة في مسلسل حديث الصباح والمساء وعملت في المسرح والتلفزيون والسينما وحتى الإذاعة.

نفذت خلال الفترة الراهنة العديد من المسلسلات أبرزها العدالة، والصوت والصورة، وسرة الباتع، ووجوه، والقاهرة كابول، وخارج عن السيطرة، وإلا أنا، ولمس أكتاف، وطلعت روحي، وهذا المساء، والرحالة، وطاقة نور، وحلاوة الدنيا، ونصيبي وقسمتك.

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بالإضافة لبعض الأفلام التي أظهرت براعة النجمة حنان مطاوع  أهمها يوم وليلة، والقشاش، وبعد الطوفان، وحفلة بعد منتصف الليل، وقص ولزق، والصياد، وعدد من المسرحيات وهي السلطان الحائر، وأنا الرئيس، وبعض المسلسلات الإذاعية أهمها إيزيس، وكبرياء امرأة، والهارب، والأبواب المغلقة، وأحلام شهر زاد، والعريس، وحكيم مصر.

https://youtube.com/shorts/YrvFhrsVOi0?si=Djby8Q7O8IpO3EBr

حنان مطاوع أخر أعمال حنان مطاوع السينمائية مسلسلات الفنانة حنان مطاوع

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