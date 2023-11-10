حنان مطاوع وصناع "صوت وصورة" في معسكر مغلق لاستكمال التصوير

يواصل صناع مسلسل “صوت وصورة” بطولة الفنانة حنان مطاوع، تصوير بقية مشاهد العمل بالتزامن مع عرض حلقاته على شاشة قناة dmc، ومنصة واتش إت الالكترونية.

وقالت “حنان” في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنها سعيدة بردود الأفعال التي تلقتها حول دورها بالمسلسل، مشيرة إلى أن الحلقات القادمة ستشهد تصاعدً كبيرًا في الأحداث.

ولفتت إلى أنها وصناع العمل يواصلون تصوير باقي مشاهد العمل بالتزامن مع عرضه.

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع ونجلاء بدر ومراد مكرم ووليد فواز وناردين فرج وعمرو وهبة وولاء الشريف وصدقي صخر وهاجر عفيفى، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمود عبدالتواب.



أحداث مسلسل "صوت وصورة"

وفي الحلقات الأخيرة من مسلسل “صوت وصورة” تتوالى المفاجآت في قضية مقتل عصام، الذي يقوم بدوره الفنان مراد مكرم، والاشتباه في زوجته نرمين، التي تؤدي دورها الفنانة نجلاء بدر.

وتدور قصة مسلسل “صوت وصورة” حول “رضوى” الفنانة حنان مطاوع، والتي تُتهم بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها ونجح في الفرار من العقاب.