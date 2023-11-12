صاحب انتفاضة الحجارة بفلسطين.. محطات في حياة ياسر عرفات

«أبو عمار قائد انتفاضة الحجارة» ياسر عرفات، أحد رموز المقاومة الفلسطينية، إذ اعتبره الوطن العربي بأنه صانع المقاومة الشعبية، ومواجهة الكيان الصهيوني، ولقب بأنه صاحب انتفاضة الحجارة، إذ حلت أمس، ذكرى استشهد الزعيم ياسر عرفات.



أسس «أبو عمار» حركة فتح في بداية الخمسينات؛ لمناهضة العدوان الغاشم على فلسطين من قبل قوات الاحتلال وأصبح عام 1968 ناطقًا رسميًا باسم الحركة، والتي بدأت في حركات التحرير من أجل الأراضي العربية منذ انطلاقها.

كان أبو عمار صاحب المصالحة بين القوي السياسية الفلسطينية المتنازعة في جلسة توحيد المجلس الوطني الفلسطيني، وقاد حروب على جبهات عدة ضد الاحتلال الإسرائيلي والتي كانت على سبيل المثال دعم مخيمات اللاجئين الفلسطيني في لبنان، وقاد انتفاضة الحجارة التي اندلعت بفلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي بعام 1987.

https://youtu.be/Rcw8QZUfkU4?si=fYrHFFmz-J63E48U