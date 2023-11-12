الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

صاحب انتفاضة الحجارة بفلسطين.. محطات في حياة ياسر عرفات

ياسر عرفات
ياسر عرفات

«أبو عمار قائد انتفاضة الحجارة» ياسر عرفات، أحد رموز المقاومة الفلسطينية، إذ اعتبره الوطن العربي بأنه صانع المقاومة الشعبية، ومواجهة الكيان الصهيوني، ولقب بأنه صاحب انتفاضة الحجارة، إذ حلت أمس، ذكرى استشهد الزعيم ياسر عرفات.


أسس «أبو عمار» حركة فتح في بداية الخمسينات؛ لمناهضة العدوان الغاشم على فلسطين من قبل قوات الاحتلال وأصبح عام 1968 ناطقًا رسميًا باسم الحركة، والتي بدأت في حركات التحرير من أجل الأراضي العربية منذ انطلاقها.

أهالي الأسمرات عن صندوق مكافحة الإدمان: العلاج والسرية "كان بمثابة حلم للمتعاطين"

متطوع فى معبر رفح: "نأمل فى عبور كل المساعدات.. والوضع مأساوى جدًا فى القطاع"

متطوع بـ حياة كريمة لإغاثة أطفال غزة: شعرت بأهمية دورى فى القوافل الإغاثية

طلاب البرنامج التدريبي الأول لـ"حياة كريمة" لـ"الدستور": التدريب كان فعالا جدا

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يواصل سلسلة مؤتمرات "حكاية وطن" بالغربية

"حياة كريمة" تشكر الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى لتبرعها بنفقات الدعاية لدعم الأشقاء فى فلسطين

تخرج الدفعة الأولى من مبادرة "معدتك شركتك" بالتعاون مع "حياة كريمة"

زعيم القبائل في الإسكندرية: السيسي هو الزعيم الوحيد الذي يعرف مصلحة شعبه ووطنه

برلماني: "الرئيس السيسي نجح في حماية أمننا القومي.. وكلنا وراه في الانتخابات"

مواطنة: الرئيس السيسي الأقدر على إدارة مصر وحماية أمننا القومي (فيديو)

كان أبو عمار  صاحب المصالحة بين القوي السياسية الفلسطينية المتنازعة في جلسة توحيد المجلس الوطني الفلسطيني، وقاد حروب على جبهات عدة ضد الاحتلال الإسرائيلي والتي كانت على سبيل المثال دعم مخيمات اللاجئين الفلسطيني في لبنان، وقاد انتفاضة الحجارة التي اندلعت بفلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي بعام 1987.

 

https://youtu.be/Rcw8QZUfkU4?si=fYrHFFmz-J63E48U

 

 

ياسر عرفات منظمة فتح انتفاضة الحجارة الحرب المقاومة فلسطين

مواد متعلقة

أهالي الأسمرات عن صندوق مكافحة الإدمان: العلاج والسرية "كان بمثابة حلم للمتعاطين"

متطوع فى معبر رفح: "نأمل فى عبور كل المساعدات.. والوضع مأساوى جدًا فى القطاع"

متطوع بـ حياة كريمة لإغاثة أطفال غزة: شعرت بأهمية دورى فى القوافل الإغاثية

طلاب البرنامج التدريبي الأول لـ"حياة كريمة" لـ"الدستور": التدريب كان فعالا جدا

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يواصل سلسلة مؤتمرات "حكاية وطن" بالغربية

"حياة كريمة" تشكر الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى لتبرعها بنفقات الدعاية لدعم الأشقاء فى فلسطين

تخرج الدفعة الأولى من مبادرة "معدتك شركتك" بالتعاون مع "حياة كريمة"

"هنا صامدون وعائدون ومنتصرون".. محمود عباس يحيى ذكرى رحيل ياسر عرفات

الأكثر قراءة

النيابة تكشف حقيقة وقوع حوادث اغتصاب وقتل فى حفل المنصورية

إصابة 7 جنود إسرائيليين جراء إطلاق قذائف هاون من لبنان

أعراض الأمراض القلبية الوعائية.. وطرق الوقاية منها

نظام "التايم شير".. حيلة جديدة للنصب على المصريين باسم العمرة

"حزب الله" يصعّد من هجماته تجاه الاحتلال ويكبده خسائر فادحة

بعد نجاتها من حادث سير مروع.. سهر الصايغ: حقيقي مصر فيها رجالة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

فرصة لـ"حماس": لماذا ترفض إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة لعدة أيام؟

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل