السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"هنا صامدون وعائدون ومنتصرون".. محمود عباس يحيى ذكرى رحيل ياسر عرفات

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، إن فلسطين ستواصل برامج الإصلاح في مؤسساتها، ونحن جاهزون لانتخابات تشريعية ورئاسية عامة تشمل كل الوطن الفلسطيني.

الشكر لقادة الدول على مواقفهم تجاه دعم الشعب الفلسطيني

ووجه عباس، خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية الطارئة حول غزة، اليوم السبت، الشكر لخادم الحرمين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان على استضافة القمة، والشكر لقادة الدول على مواقفهم تجاه دعم الشعب الفلسطيني في تلك الظروف الصعبة والمصيرية.

وتابع: "أشكر دول وشعوب العالم التي خرجت لإدانة العدوان، وإسناد حقوق شعبنا العادلة والمشروعة، وفي ذكرى رحيل القائد ياسر عرفات أقول لشعبنا (هنا باقون وصامدون وعائدون، هنا منتصرون بإذن الله تعالى)".

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