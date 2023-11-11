السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أبومازن يطالب مجلس الأمن بإقرار حصول فلسطين على عضويتها الكاملة

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، مجلس الأمن بإقرار حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة، وعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، قائلًا: "مع الأسف الشديد دائمًا نترك وحدنا لمواجهة العدوان الإسرائيلي".

 اعتماد خطة لتنفيذ سياسي مستند للشرعية الدولية

وأضاف عباس، خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية الطارئة حول غزة، اليوم السبت، أنه لا بد من اعتماد خطة لتنفيذ سياسي مستند للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفقًا للقرار الأممي 194 وذلك بضمانات دولية وجدول زمني للتنفيذ.

ودعا الرئيس الفلسطيني لحشد الدعم الدولي لتمكين مؤسسات دولة فلسطين من مواصلة مهامها لدعم صمود الشعب على أرضه، بما يشمل إعادة إعمار قطاع غزة وتنفيذ القرارات بشأن دعم الموازنة الحكومية، وتوفير شبكة الأمان المالية التي تم إقرارها في القمم العربية السابقة، خاصة في هذه الظروف الدقيقة، فضلًا عن توفير الموارد من أجل نهوض الاقتصاد الفلسطيني، ونأمل أن يكون ذلك في أسرع وقت ممكن.

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