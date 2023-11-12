الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أهالي الأسمرات عن صندوق مكافحة الإدمان: العلاج والسرية "كان بمثابة حلم للمتعاطين"

صندوق مكافحة الإدمان
صندوق مكافحة الإدمان

استعرضت د.نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تقريرا عن مجهودات الخط الساخن للصندوق "16023" خلال أول 10 أشهر من 2023، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية لعدد 147 ألفا و272 مريضا "جديد ومتابعة "منهم 15659 مريضا من أبناء المناطق المطورة "بديلة العشوائيات، الأسمرات، المحروسة، اسطبل عنتر، أهالينا، وحدائق اكتوبر، وأهالينا، وحى الضواحى ببورسعيد"، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي.

متطوع فى معبر رفح: "نأمل فى عبور كل المساعدات.. والوضع مأساوى جدًا فى القطاع"

متطوع بـ حياة كريمة لإغاثة أطفال غزة: شعرت بأهمية دورى فى القوافل الإغاثية

طلاب البرنامج التدريبي الأول لـ"حياة كريمة" لـ"الدستور": التدريب كان فعالا جدا

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يواصل سلسلة مؤتمرات "حكاية وطن" بالغربية

"حياة كريمة" تشكر الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى لتبرعها بنفقات الدعاية لدعم الأشقاء فى فلسطين

تخرج الدفعة الأولى من مبادرة "معدتك شركتك" بالتعاون مع "حياة كريمة"

زعيم القبائل في الإسكندرية: السيسي هو الزعيم الوحيد الذي يعرف مصلحة شعبه ووطنه

برلماني: "الرئيس السيسي نجح في حماية أمننا القومي.. وكلنا وراه في الانتخابات"

مواطنة: الرئيس السيسي الأقدر على إدارة مصر وحماية أمننا القومي (فيديو)

مواطن: دور مصر بفلسطين تاريخي ونجحت في إفشال مخطط التهجير

وحاورت «الدستور»، عددًا من المواطنين، للوقوف على انطباعهم عن جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في القضاء على انتشار المخدرات بين الشباب الصغار في الأماكن والمناطق الشعبية، ورأيهم في العلاج مع صندوق مكافحة الإدمان

أهالي: صندوق مكافحة الإدمان حمي أولادنا

قال أحمد عبدالله، أحد المواطنين من سكان منطقة الأسمرات، التابعة لمحافظة القاهرة، لـ«الدستور»، إن صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي يكثف عمله بشكل كبير جدًا في المناطق الشعبية، لدحض ومقاومة انتشار المخدرات، وحماية الشباب من تفشي هذا السرطان في أجسادهم:"صندوق مكافحة علاج الإدمان بذل جهود كبيرة في مدينة الأسمرات »

أوضح محمود سعيد، أحد المواطنين، من سكان منطقة الأسمرات، لـ«الدستور» أن صندوق مكافحة الإدمان بذل جهود عظيمة في مكافحة الإدمان في الحي، مشيرًا إلى أن الصندوق قد نظم عدد كبير جدًا من الندوات التوعوية للتعريف بمخاطر التدخين والإدمان، منع انتشار هذا الأمر الشنيع بين الأهالي.

وأضاف كريم أحمد، أحد مواطني الأسمرات أن صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي يوفر العلاج بشكل مجاني تمامًا للمواطنين، وذلك في سرية تامة، موجهًا التحية للصندوق على جهوده في انقاذ الشباب

أكدت الوزيرة أن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 96.10 % بينما بلغت نسبة الإناث 3.90 %، بما يشير إلى تزايد الثقة لدى الإناث فى الخط الساخن لتلقى العلاج من الإدمان في سرية تامة، حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن رقم "16023" وعددها 28 مركزا بـ17 محافظة حتى الآن،كما أنه جارى الإعداد لافتتاح مركزين جدد فى محافظتى قنا والجيزة، بجانب أنه جارى إنشاء مراكز علاجية بمحافظات" دمياط والشرقية وسوهاج وأسوان "،ومن المقرر افتتاح هذه المراكز خلال العام الجاري.

مكافحة المخدرات صندوق مكافحة الادمان جهود صندوق مكافحة الإدمان الأسمرات المخدرات

مواد متعلقة

متطوع فى معبر رفح: "نأمل فى عبور كل المساعدات.. والوضع مأساوى جدًا فى القطاع"

متطوع بـ حياة كريمة لإغاثة أطفال غزة: شعرت بأهمية دورى فى القوافل الإغاثية

طلاب البرنامج التدريبي الأول لـ"حياة كريمة" لـ"الدستور": التدريب كان فعالا جدا

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يواصل سلسلة مؤتمرات "حكاية وطن" بالغربية

"حياة كريمة" تشكر الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى لتبرعها بنفقات الدعاية لدعم الأشقاء فى فلسطين

تخرج الدفعة الأولى من مبادرة "معدتك شركتك" بالتعاون مع "حياة كريمة"

زعيم القبائل في الإسكندرية: السيسي هو الزعيم الوحيد الذي يعرف مصلحة شعبه ووطنه

برلماني: "الرئيس السيسي نجح في حماية أمننا القومي.. وكلنا وراه في الانتخابات"

الأكثر قراءة

إصابة 7 جنود إسرائيليين جراء إطلاق قذائف هاون من لبنان

أعراض الأمراض القلبية الوعائية.. وطرق الوقاية منها

نظام "التايم شير".. حيلة جديدة للنصب على المصريين باسم العمرة

السيدة انتصار السيسى تتلقى اتصالًا من أمينة أردوغان قرينة الرئيس التركى

صن داونز بطلًا للنسخة الأولى من الدورى الإفريقى بالفوز على الوداد

بريق الذهب.. خطة شيطانية من سيدة لسرقة محل جواهرجي بكرداسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب