أهالي الأسمرات عن صندوق مكافحة الإدمان: العلاج والسرية "كان بمثابة حلم للمتعاطين"

استعرضت د.نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تقريرا عن مجهودات الخط الساخن للصندوق "16023" خلال أول 10 أشهر من 2023، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية لعدد 147 ألفا و272 مريضا "جديد ومتابعة "منهم 15659 مريضا من أبناء المناطق المطورة "بديلة العشوائيات، الأسمرات، المحروسة، اسطبل عنتر، أهالينا، وحدائق اكتوبر، وأهالينا، وحى الضواحى ببورسعيد"، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي.

وحاورت «الدستور»، عددًا من المواطنين، للوقوف على انطباعهم عن جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في القضاء على انتشار المخدرات بين الشباب الصغار في الأماكن والمناطق الشعبية، ورأيهم في العلاج مع صندوق مكافحة الإدمان

أهالي: صندوق مكافحة الإدمان حمي أولادنا

قال أحمد عبدالله، أحد المواطنين من سكان منطقة الأسمرات، التابعة لمحافظة القاهرة، لـ«الدستور»، إن صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي يكثف عمله بشكل كبير جدًا في المناطق الشعبية، لدحض ومقاومة انتشار المخدرات، وحماية الشباب من تفشي هذا السرطان في أجسادهم:"صندوق مكافحة علاج الإدمان بذل جهود كبيرة في مدينة الأسمرات »

أوضح محمود سعيد، أحد المواطنين، من سكان منطقة الأسمرات، لـ«الدستور» أن صندوق مكافحة الإدمان بذل جهود عظيمة في مكافحة الإدمان في الحي، مشيرًا إلى أن الصندوق قد نظم عدد كبير جدًا من الندوات التوعوية للتعريف بمخاطر التدخين والإدمان، منع انتشار هذا الأمر الشنيع بين الأهالي.

وأضاف كريم أحمد، أحد مواطني الأسمرات أن صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي يوفر العلاج بشكل مجاني تمامًا للمواطنين، وذلك في سرية تامة، موجهًا التحية للصندوق على جهوده في انقاذ الشباب

أكدت الوزيرة أن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 96.10 % بينما بلغت نسبة الإناث 3.90 %، بما يشير إلى تزايد الثقة لدى الإناث فى الخط الساخن لتلقى العلاج من الإدمان في سرية تامة، حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن رقم "16023" وعددها 28 مركزا بـ17 محافظة حتى الآن،كما أنه جارى الإعداد لافتتاح مركزين جدد فى محافظتى قنا والجيزة، بجانب أنه جارى إنشاء مراكز علاجية بمحافظات" دمياط والشرقية وسوهاج وأسوان "،ومن المقرر افتتاح هذه المراكز خلال العام الجاري.