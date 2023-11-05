صندوق مكافحة الإدمان يطلق معسكر لإعداد قيادات المتطوعين

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق معسكر لإعداد قيادات للمتطوعين المشاركين في تنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار المخدرات.

تضمنت فعاليات المعسكر على مدار 3 أيام بمشاركة 40 قيادة من الروابط الشبابية التطوعية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان المتميزين في 27 محافظة، العديد من الموضوعات المرتبطة بتعزيز المشاركة وبناء مهارات المناصرة المجتمعية وتصميم المبادرات ورفع الوعي بسبل استخدام التخطيط الاستراتيجي لتعزيز مهارات المشاركة الشبابية في كل ما يخص أوضاعهم وقضاياهم،اضافة إلى تعزيز الإدارة الذاتية للروابط الشبابية بما يتوافق مع مبادئ الحوكمة الرشيدة .



كما تضمن المعسكر ورش تدريبية عن تنمية مهارات العمل الجماعي والتواصل ومهارة حل المشكلات، أيضا مهارة ضغط الأقران بالإضافة الى أضرار تعاطى المواد المخدرة بأنواعها وتأثير تعاطى المخدرات التخليقية وارتباطها بالعنف وارتكاب الجرائم،وأيضا آليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وكيفية العلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة الإدمان،كذلك تدريب المتطوعين المشاركين على كيفية بث رسائل توعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان







وألقى الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي محاضرة تحت عنوان " مهارات القيادة الفعالة والتخطيط الاستراتيجي لتعزيز المشاركة الشبابية في القضايا المجتمعية" استعرض خلالها كيفية تدريب الشباب على المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق،لاسيما المتعلقة بخفض الطلب على المخدرات من خلال مقاربة منهجية وتطبيقات عملية،مؤكدا حرص صندوق مكافحة الإدمان على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لا سيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطي المخدرات، كما أن من ضمن المهام الوظيفية للمتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان والبالغ عددهم 33800 متطوع على مستوى كافة المحافظات تنفيذ البرامج التوعوية لحماية الشباب من الوقوع من براثن الإدمان أيضا المشاركة التنظيم لكافة الفعاليات والبرامج والأنشطة التي يقرها الصندوق كذلك المشاركة بالفاعليات العالمية.