جهود مكافحة المخدرات على مستوى الجمهورية اليوم

شنَّ ضباط مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الاتجار بـ المواد المخدرة.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية بحوزتهم كمية لمخدر الحشيش، 2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار.

كما تم ضبط عاطلان بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش، 3 كيلو جرام لمخدر البانجو، 2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، 3 سلاح أبيض "كتر".

وفى مديرية امن الأقصر تم ضبط عامل "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر، وبحوزته كيلو جرام لمخدر البانجو، كمية لمخدر الشابو، فرد محلى وطلقة.

كما تم ضبط عاطلان "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الأقصر، وبحوزتهما 2،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش، كمية لمخدر الهيروين، دراجة نارية "بدون لوحات معدنية".

وفى مديرية امن أسوان تم ضبط عاطلان بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان، وبحوزتهما 4 كيلو جرام لمخدر الحشيش، طبنجة.

وفى مديرية امن الدقهلية تم ضبط 4 عاطلين "لهم معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، وبحوزتهم كمية لمخدر الحشيش، 2 كيلو جرام لمخدر البانجو، كمية لمخدر الهيروين، فرد محلى وطلقة.

كما تم ضبط 5 عاطلين لـ "ثلاثة منهم معلومات جنائية بالدقهلية، وبحوزتهم 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 10 كيلو جرام لمخدر البانجو، كمية لمخدر الهيروين، كمية من الأقراص المخدرة، كمية لمخدر الشابو،2 بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 3 سيارات، 2 دراجة نارية "إحداهما بدون لوحات".

وفى مديرية امن المنوفية تم ضبط عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية، وبحوزتهما 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش، فرد محلى وطلقتان.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.