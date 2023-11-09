الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المشدد 10 سنوات لكهربائى بتهمة تعاطى المخدرات بالإسكندرية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله عبد السميع خطاب، رئيس المحكمة، بمعاقبة كهربائي بالمشدد 10 سنوات، وتغريمه مبلغ مالى قدره 50 ألف جنيه عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بتعاطى المواد المخدرة.

صدر الحكم بعضوية المستشار ممدوح محمود أيوب، وخالد عبد السلام خلف، والدكتور إيهاب رفعت السعدنى، وسكرتير المحكمة مينا منصور.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات 

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 14740 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة المنتزه ثالث، بضبط المتهم حال تعاطيه المواد المخدرة.

المتهم يتعاطى المخدرات

كشفت التحقيقات عن قيام المتهم "ا.ش.ع" كهربائى، بتعاطى المواد المخدرة، وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى بقسم المعمل الكيميائى، تعاطى المتهم مخدر الحشيش، وبمواجهته أقر المتهم بالتحقيقات تعاطية مخدر الحشيش، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

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