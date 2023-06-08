الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن 3 سنوات لسائق تعاطى المخدرات أثناء القيادة بالإسكندرية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبرى عبدالمنعم، رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد غيابيا لمدة 3 سنوات، بعد اتهامه بتعاطي المواد المخدرة أثناء قيادة مركبة.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار وائل حسن الشربينى، والمستشار أحمد عبدالحليم أحمد، والمستشار محمد عبدالعزيز مدكور، وسكرتير المحكمة فايز بيومى القطعانى.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 1923 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث إدارة المرور بضط المتهم، أثناء حملة مرورية يقود سيارة تحت تأثير المواد المخدرة بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث إدارة مرور الإسكندرية، أنه حال القيام بحملة مرورية، استوقفت الحملة السيارة قيادة المتهم "م.ف.م" سائق، وأثناء مناقشته تلعثم في الكلام، الأمر الذي جعل ضباط الحملة يشتبه في وقوعه تحت تأثير المخدر، وبعرضه على إجراء تحليل عينة البول الذى تم طواعية، مستخدما في ذلك كاشفا استدلاليا، أظهر التحليل إيجابية تعاطي المتهم مادة المورفين المخدر.

وبمواجهته أقر بتعاطي المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة، ثبت من تقرير المستشفي الجامعي بمركز الإسكندرية للسموم، أن تحليل عينة البول المأخوذة من المتهم، أسفر عن إيجابية تعاطيه مخدر المورفين، وأن المتهم قد ارتكب جناية جنحة يعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون، وهي تعاطي المخدرات وقيادة سيارة تحت تأثير المخدر، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

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