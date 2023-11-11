طلاب البرنامج التدريبي الأول لـ"حياة كريمة" لـ"الدستور": التدريب كان فعالا جدا

أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن إطلاق «يوم متطوعي حياة كريمة» في نسخته الأولى، وذلك خلال احتفالها بتخرج 5000 من طلاب البرنامج التدريبي وانضمامهم لجيش متطوعي المؤسسة، بدأ حفل تخرج الدفعة الأول الذي نظمته المؤسسة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب في المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية بالوقوف دقيقة حدادًا على شهداء فلسطين.



في هذا السياق التقت "الدستور" عددا من الشباب الذين كانوا ضمن البرنامج الأول للبرنامج التدريبي لمتطوعي المبادرة الرئاسية حياة كريمة، للوقوف على تأثير التدريب عليهم، ومدى استفادتهم منه.

طلاب البرنامج التدريبي الأول: حياة كريمة والوطنية للتدريب يرفعون من وعي وخبرة الشباب

قالت شيماء حلمي، خريجة كلية الخدمة الاجتماعبة جامعة حلوان، وخريجة الدفعة الأولى من المتدربين في البرنامج التدريبي الأول لحياة كريمة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للتدريب، لـ" الدستور" إن هذا التدريب ساعدها في التعرف على الألية الملائمة للعمل المجتمعي، منوهة أنها تطوعت في المبادرة الرئاسية حياة كريمة منذ حوالي 3 أعوام ونصف، وهذا الأمر أعطى لها خبرة كبيرة في البحث والعمل الميداني والمجتمعي.

أوضحت سارة أحمد، خريجة كلية التجارة جامعة عين شمس، لـ" الدستور" أن التدريب كان فعال جدًا وشمل عدد من الجولات والندوات التوعوية والتثقيفية.

وأضافت مروة محمد،، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والهيئة الوطنية للتدريب يبذلون جهودا عظيمة في رفع وعي الشباب، وخبرتهم العملية في المجتمع الوطني.

وشهدت فعاليات الحفل تسليم شهادات التخرج للمتطوعين، وذلك على مدار 14 دفعة طلابية قد التحقت بالبرنامج التدريبي، لتدريب طلاب الجامعات المصرية بالأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث تم تدريب ما يزيد عن 3500 شاب وشابة من طلبة الجامعات في الإجازة الصيفية.

سلط البرنامج التدريبي الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات القومية في القطاعات والمجالات المختلفة، ورفع الإحساس بالمواطنة والعمل المجتمعي، بالإضافة إلى أنه يستهدف رفع الوعي والتعريف بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»، وبالمشروعات التي تقدمها المؤسسة ومدى استفادة المواطنين منها.