الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

متطوع فى معبر رفح: "نأمل فى عبور كل المساعدات.. والوضع مأساوى جدًا فى القطاع"

التحالف الوطني
التحالف الوطني

قال إبراهيم محمود، المتطوع في صفوف إحدى الجمعيات الأهلية التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، في معبر رفح، إن الأوضاع تسوء بشكل كبير جدًا في قطاع غزة، خاصةً في ظل انقطاع الكهرباء والمياه والوقود في القطاع المحاصر.

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وقال إبراهيم محمود، متطوع في صفوف إحدى الجمعيات الأهلية بالتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بمدينة رفح، لـ"الدستور" إنه يوميًا يتم تجهيز وتشوين ما بين من 70 لـ100 شاحنة إغاثية، على أمل عبورهم جميعًا إلى داخل قطاع غزة، منوهًا: “نفسنا كل القوافل تعبر لقطاع غزة، الأهالي هناك محتاجين كل المساعدات، الوضع بيزداد صعوبة كل يوم”.

وأشار إلى أن صور الأطفال، والوضع العام للمنظومة الصحية في قطاع غزة، يؤكد أنه لابد من وضع حد للعنف الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي، منوهًا: “كيف يهاجم الاحتلال الإسرائيلي مجمع طبي لا يوجد به إلا أطفال مبتسرين، منوهًا بأن الاحتلال فاشي ولا يعرف عن الإنسانية شيئا”.

وأضاف أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل عبور المساعدات، والسماح للمصابين بالوصول إلى معبر رفح من أجل نقلهم إلى المستشفيات في محافظة شمال سيناء، معقبًا: “غزة تعاني من إبادة جماعية ونطالب دول العالم بإيقاف الهيمنة الصهيونية”.

تضم 150 طن مواد غذائية.. "إكسترا نيوز" تكشف تفاصيل قافلة "المتحدة" لقطاع غزة

وكشف هشام عبدالتواب، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، عن تفاصيل قافلة المساعدات الخاصة بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي سترسلها لقطاع غزة، موضحًا أنها تضم 6 شاحنات، وكل شاحنة بها مواد غذائية والمياه بشكل أساسي. 

وأضاف مراسل الفضائية، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحاول مساعدة أهالي غزة، بسبب الظروف التي يمرون بها وندرة المواد الغذائية وحاجاتهم الأساسية للمياه.  
 

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تطلق قافلة مساعدات لإرسالها لقطاع غزة.

وتابع المراسل أن قافلة المتحدة تضم 150 طنًا من المواد الغذائية تنطلق في رحلتها إلى قطاع غزة، ويأتي دور الشركة المتحدة ضمن ملحمة مصرية من أجل استمرار إيصال المساعدات لأهالي القطاع.

التحالف الوطني التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي إغاثة غزة غزة الوضع الصحي

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