فاكهة المقاومة ورمز الهوية.. لماذا منع الاحتلال وصول البطيخ لـ غزة؟ (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لفاكهة البطيخ، واعتبروها رمزًا للهوية الفلسطينية، وذلك لأنها تحمل نفس ألوان العلم الفلسطيني، ولوغريتمات الفيس بوك ومنصة X، لا ترصدها على أنها مخالفة للمعايير وتنتهك القواعد كما تفعل مع تداول العلم الفلسطيني بشكل صريح.

وهو ما دفع الفنانين والرسامين إلى استخدام رمز فاكهة البطيخ للتعبير عن دعمهم للقضية الفلسطينية والمقاومة في غزة، والضفة الغربية، وهي حيلة قديمة جدًا أعادت المقاومة الفلسطينية استخدامها لتفادي الحذف الذي ينتهجة الفيس بوك على المنشورات الداعمة للفلسطينيين.

شاهد الفيديو لمعرفة المزيد حول استخدام المقاومة الفلسطينية والداعمين لها رمز البطيخ للتعبير عنهم..

