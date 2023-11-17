قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم مستشفى الشفاء و9 آلاف فلسطيني عالقين

تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في اقتحام مستشفى الشفاء في قطاع غزة لليوم الثالث، إلى جانب عمليات القصف المستمرة على القطاع، وتفرض الحصار على محيط المجمع، موضحة أنه لا توجد إمكانية لإدخال الطعام أو الماء للمستشفى، خاصة، بعد ضرب قوات الاحتلال الإسرائيلي الخط الرئيسي للمياه في ساحة المستشفى.





قال الدكتور محمد أبو سلمية مدير مشفى الشفاء الطبي، إنهم يتعرضون للإبادة، مضيفا أن الصورة سوداوية ولا يوجد سوى الجثث والموت والاحتلال لا يزال يحاصر المجمع، إضافة إلي أن الكيان الصهيونى يتحرك بكل حرية داخل المشفي.

وأضاف مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، في تصريحات صحفية، أن ما سمح الاحتلال الإسرائيلي بدخوله من ماء وغذاء لا يكفي سوى 200 شخص، مشيرا إلي أن كل يوم يمر على الأطفال المبتسرين يمثل خطرا على حياتهم، إضافة إلي أن هناك شهداء كل دقيقة.



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