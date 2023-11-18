السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فيديو

جهود مصر تعيد تدفق الوقود إلى غزة (فيديو)

قوافل إغاثية
قوافل إغاثية

بذلت مصر جهودًا كبيرة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحملت على عاتقها القضية الفلسطينية، حيث سعت إلى توفير المواد الإغاثية والغذائية والطبية والأدوية والإسعافات الأولية وأدوات التعقيم، وتمكنت من إدخال شاحنات إغاثية إلى القطاع.

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كما تمكنت مصر بعد الضغط على المجتمع الدولي والكيان المحتل من إدخال ما يزيد عن 10 شاحنات وقود إلى قطاع غزة، لضمان استمرار عمل المستشفيات والمرافق الخدمية وعدم انقطاع الكهرباء وفصل غزة عن باقي العالم.

في هذا الفيديو نرصد لكم أبرز الجهود المصرية في إغاثة قطاع غزة

(من هنا)

غزة الدولة مصر إغاثة غزة فلسطين 900 طن وقود

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