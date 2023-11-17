الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رسائل مؤثرة من فلسطينيين إلى العالم: أغيثونا فنحن نباد (فيديو)

غزة
غزة

“أغيثونا” تعالت الصرخات الطالبة للنجدة والإغاثة من داخل قطاع غزة إلى كل دول العالم، إذ يمارس الاحتلال الإسرائيلي الغاصب أبشع أنواع القتل البدني والنفسي، إذ يجبر الأهالي على النزوح من منازلهم إلى الجنوب غزة، فيما يقصف غزة بأكملها، ويشن عليها هجمات ممتالية في كل البقاع، ما جعل سكان القطاع يشعرون أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة.

في الوقت ذاته يستهدف الاحتلال الإسرائيلي المستشفيات في شمال وجنوب ووسط القطاع، إذ أعاد القصف على مستشفى المعمداني، ومجمع الشفاء، وقصف العديد من الفرق الطبية الأمر الذي حال دون وصول المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
 

القتل البدني الصرخات الطالبة يقصف غزة البقاع سكان القطاع قطاع غزة

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