الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"همام اللواح".. طبيب رفض ترك مرضاه في مجمع الشفاء فقتلته قوات الاحتلال

همام اللواح
همام اللواح

أثارت مكالمة همام اللواح، الطبيب الفلسطيني في مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، مع إحدى الإعلاميات الأمريكية أيمي غودمان، إذ سألته الأخيرة عن سبب عدم خروجه مع الأطفال وإخلاء المستشفى، ليرد عليها أنه يرفض ذلك وأنه لن يترك المرضى، لتنتهي حياته بين مرضاه ويسقط شهيدا.
 

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«لن أرحل» كانت هذه الكلمات الإرث الأخير لهمام اللواح، إذ قصفت القوات العدوان الصهيوني منزله في قطاع غزة، وهو برفقه أهله، ليسقط فقيد، يعد «همام» طبيب أمراض الكلى الوحيد في مجمع الشفاء ومستشفى شهداء الأقصى.
شاهد الفيديو لمعرفة المزيد عن قصة طبيب أمراض الكلي الفلسطيني همام اللواح، الذي باغتته إسرائيل وقصفت منزله.

الطبيب الفلسطيني قطاع غزة يسقط شهيد المستشفى مجمع الشفاء مجمع الشفاء الطبي

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