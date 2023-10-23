إليسا تتعرض لوابل من الانتقادات بسبب حفلاتها في أوروبا

علقت الفنانة إليسا على الانتقادات التي طالتها، خلال اليومين الماضيين، بعد إحيائها لحفل في ألمانيا، وذلك في واقع الأوضاع الحالية التي تشهدها فلسطين حاليًا، حيث اكتفت بالوقوف دقيقة حدادًا، قبيل انطلاق الحفل.

وكتبت الفنانة إليسا، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، قائلة: «يعني إذا المهندس بيوقف الورشة، والمحامي بيوقف مرافعة، وصاحب المطعم بيوقف خدمة، والمصرفي بيوقف تداولات، ساعتها منوقّف شغلنا كلنا، بعز الحرب كانوا الفنانين مستمرين لأن ده شغلنا ورزقتنا، وما راح نوقّف كرمال كم حدا فاشل وفاضي عم يحكي! ما بقى.. حدا يزايد علينا بوطنيتنا ومواقفنا! نقطة على السطر».

ورد أحد المغردين قائلا، إنّ ما فعلته إليسا غير مبرر إذ كان يمكنها تأجيل الحفل أو دفع الشرط الجزائي خصوصا أنه لا يوجد عربي يوافق على الغناء وشقيقه يقتل، وتابع آخر: «يا ريتك عملتي شغلك دون هالدقيقة الصمت يعني نصمت دقيقة ثم نرقص».

كانت قد قررت النجمة إليسا تأجيل طرح ألبومها الغنائي الجديد حتى إشعار آخر، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يعيش ويلات الحرب على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أحد صناع ألبوم إليسا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن النجمة إليسا قررت عدم طرح الألبوم أو أي أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة دعما للقضية الفلسطينية.

وكانت إليسا قد دعمت القضية الفلسطينية عبر صفحاتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وكتبت معلقة: "لا يوجد حيوان في العالم أكثر وحشية من الإنسان.. إن كنت لا تستطيع رفع الظلم على الأقل أخبر الجميع عنه.. فلسطين".

وكانت النقابات الفنية في لبنان قد أصدرت بيانا صحفيا بخصوص الأحداث الجارية في فلسطين، والتي استشهد خلالها عدد كبير من الأطفال والنساء إثر قصف الجيش الإسرائيلي لأغلب الأراضي الفلسطينية.