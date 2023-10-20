كريم عبدالعزيز: أناشد العالم إنقاذ الشعب الفلسطيني الذي يغتال بمجازر بشرية

عبر الفنان كريم عبدالعزيز عن دعمه للشعب الفلسطيني تجاه كل ما يعيشه من مجازر إنسانية وأحداث مؤسفة، مناشدًا الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والهلال الأحمر بالتدخل الفوري لإنقاذ فلسطين.



إنقاذ شعب يغتال بمجازر بشرية من عدو صهيوني

وكتب كريم عبد العزيز في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "أناشد ضمائر العالم إنقاذ الشعب الفلسطيني.. إلي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والهلال الأحمر وكل من هو معني إنسانيا أن يحكم ضميره في إنقاذ شعب يغتال بمجازر بشرية من عدو صهيوني ..تحيا مصر وعاشت فلسطين حرة أبية".

نقابة المهن التمثيلية تدعم تصريحات الرئيس السيسي حول الأوضاع في غزة

وفي وقتٍ سابق، أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا، لدعم تصريحات الرئيس السيسي حول تطورات الأوضاع في غزة.

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيانًا لدعم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول تطورات الأوضاع في غزة، خاصة بعد قصف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المستشفى المعمداني.

وجاء في البيان: "نثمن وندعم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلى المؤسف الذي يستهدف العزل من المدنيين، وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة، في مخالفة صارخة لكل الأعراف والمواثيق الحقيقية.

يُجدر الإشارة إلى أن كان هناك وقفة تضامنية عدد كبير من نجوم الفن سواء في مصر أو من الدول العربية، على رأسهم الفنانة لبلبة، والفنان باسم سمرة، والفنانة سيمون، والفنانة وفاء عامر، والفنان سيد رجب، والفنانة نرمين الفقي، والفنانة مادلين طبر، والفنان حمادة هلال، والفنانة مها أحمد، والفنان محمد محمود، والفنانة هند عاكف، والفنان إسماعيل فرغلي، والفنان عبد الله مشرف، والفنان محمد عادل الشهير بـ"ميدو"، وعدد كبير من نجوم الفن.