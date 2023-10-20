الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كريم عبدالعزيز: أناشد العالم إنقاذ الشعب الفلسطيني الذي يغتال بمجازر بشرية

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

عبر الفنان كريم عبدالعزيز عن دعمه للشعب الفلسطيني تجاه كل ما يعيشه من مجازر إنسانية وأحداث مؤسفة، مناشدًا الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والهلال الأحمر بالتدخل الفوري لإنقاذ فلسطين.

txt

ياسمين صبري تطالب جمهورها بالنزول إلى المنصة للتضامن مع فلسطين

txt

ويجز: إسرائيل دولة محتلة تدعمها أمريكا

txt

"المؤلفين والملحنين" تدعو الشعب لنصرة القضية الفلسطينية

txt

أوبريت عربي فى افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

txt

ويزو: ما يحدث فى غزة أقسى من الحرب.. وفلسطين فى قلوبنا

txt

نضال الشافعى يدعو للمشاركة فى الوقفة التضامنية مع فلسطين أمام النصب التذكارى

txt

المهن الموسيقية تدعو أعضاءها لوقفة تضامنية مع أهالى غزة

txt

تعرف على لجنة التحكيم "كوميدي ستارز 3" بملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

txt

دياب اللوح لـ"9090": نقدر مواقف الرئيس السيسى والمواطن الفلسطينى صامد على أرضه

txt

صلاح عبد الله داعمًا الرئيس السيسى: كنا دائماً أبداً دعاة سلام


 إنقاذ شعب يغتال بمجازر بشرية من عدو صهيوني

وكتب كريم عبد العزيز في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "أناشد ضمائر العالم إنقاذ الشعب الفلسطيني.. إلي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والهلال الأحمر وكل من هو معني إنسانيا أن يحكم ضميره في إنقاذ شعب يغتال بمجازر بشرية من عدو صهيوني ..تحيا مصر وعاشت فلسطين حرة أبية".

نقابة المهن التمثيلية تدعم  تصريحات الرئيس السيسي حول الأوضاع في غزة

وفي وقتٍ سابق، أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا، لدعم تصريحات الرئيس السيسي حول تطورات الأوضاع في غزة.

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيانًا لدعم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول تطورات الأوضاع في غزة، خاصة بعد قصف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المستشفى المعمداني.

وجاء في البيان: "نثمن وندعم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلى المؤسف الذي يستهدف العزل من المدنيين، وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة، في مخالفة صارخة لكل الأعراف والمواثيق الحقيقية.

يُجدر الإشارة إلى أن كان هناك وقفة تضامنية عدد كبير من نجوم الفن سواء في مصر أو من الدول العربية، على رأسهم الفنانة لبلبة، والفنان باسم سمرة، والفنانة سيمون، والفنانة وفاء عامر، والفنان سيد رجب، والفنانة نرمين الفقي، والفنانة مادلين طبر، والفنان حمادة هلال، والفنانة مها أحمد، والفنان محمد محمود، والفنانة هند عاكف، والفنان إسماعيل فرغلي، والفنان عبد الله مشرف، والفنان محمد عادل الشهير بـ"ميدو"، وعدد كبير من نجوم الفن.

الفنان كريم عبدالعزيز كريم عبدالعزيز كريم عبدالعزيز فنان فنان كريم عبدالعزيز كريم عبدالعزيز فلسطين

مواد متعلقة

ياسمين صبري تطالب جمهورها بالنزول إلى المنصة للتضامن مع فلسطين

ويجز: إسرائيل دولة محتلة تدعمها أمريكا

"المؤلفين والملحنين" تدعو الشعب لنصرة القضية الفلسطينية

أوبريت عربي فى افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

ويزو: ما يحدث فى غزة أقسى من الحرب.. وفلسطين فى قلوبنا

نضال الشافعى يدعو للمشاركة فى الوقفة التضامنية مع فلسطين أمام النصب التذكارى

المهن الموسيقية تدعو أعضاءها لوقفة تضامنية مع أهالى غزة

تعرف على لجنة التحكيم "كوميدي ستارز 3" بملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

الأكثر قراءة

"نتنياهو مجرم حرب".. حشود كبيرة أمام المنصة تنديدًا بانتهاكات الاحتلال في غزة

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

"الداخلية" تؤمّن التظاهرات الرافضة لتهجير الفلسطينيين في مختلف الميادين

الجارديان: مصر أنقذت فلسطين من نكبة ثانية والغرب يتجاهلون الضغط على إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

مدحت بشاى

تصعيدًا بتصعيد.. إنها قضيتنا

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

وائل لطفي

أين تقع النقب؟

عبدالرحيم كمال

عبدالرحيم كمال: سعيد ومتفائل بعودة الوعى لفعل المستحيل

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تعلن قصف أسدود واستهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلى بقذائف الهاون

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟