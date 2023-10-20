ياسمين صبري تطالب جمهورها بالنزول إلى المنصة للتضامن مع فلسطين

طالبت الفنانة ياسمين صبري الشعب المصري بالنزول عند المنصة للتضامن مع أحداث القضية الفلسطينية، وذلك على حسابها الرسمي على موقع “تويتر”.

وقالت ياسمين صبري: “اليوم بعد صلاة الجمعة عند المنصة، وقفة تضامنية لإخواننا في غرة من أجل وقف الدماء والتنديد برفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.. حفظ الله الأمة العربية، صلاة الجمعة فلسطين”.

وانضمت الفنانة ياسمين صبري إلى قائمة المشاركين في جمع تبرعات غزة، حيث نشرت مقطع فيديو أثناء تواجدها مع المتطواعين في جمعية الهلال الأحمر المصري في تجهيز المساعدات الطبية والغذائية لأهالى قطاع عزة خلال الوضع الراهن الذي تعاني منه المدينة الفلسطينية وأهالها تحت القصف المستمر من الاحتلال الإسرائيلي.

ووجهت ياسمين صبري الشكر لجمعية الهلال الأحمر على جمع تبرعات غزة، عبر تدوينة على حسابها بـ«إنستجرام»، وعلى إتاحة المشاركة والتطوع والتبرع للجمعية التي توصيل المساعدات الطبية والغذائية الى غزة.