أوبريت عربي فى افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

أعلن المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، أنه استقر على تقديم أوبريت عربي ضخم في افتتاح الدورة الثامنة من المهرجان.

وكتب مازن على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك": "سيكون بإذن الله بإفتتاح الدورة الثامنة مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي أوبريت عربي كبير، المسرح من أجل الإنسانية".

اختيار رئيس اللجنة العليا للمهرجان

كما أعلن الغرباوي، عن اختيار رئيس اللجنة العليا للمهرجان بدورته الثامنة، حيث وقع الاختيار على المايسترو نادر عباسي.

وقال رئيس المهرجان: "وقع الاختيار على المايسترو العالمي نادر عباسي ليكون رئيس اللجنة العليا للمهرجان لمدة ثلاث سنوات قادمة: 2023, 2024, 2025, بداية من الدورة الثامنة، حتى الدورة العاشرة، وذلك ضمن خطة التطوير التي بدأنا تنفيذها لفتح آفاق جديدة للعمل المسرحي الاستعراضي الغنائي، وأيضًا ضمن خطة التوسع داخل المهرجان لإقامة فعاليات موسيقية مصاحبة وموازية لفعاليات المهرجان في الدورات المقبلة".