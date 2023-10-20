الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"المؤلفين والملحنين" تدعو الشعب لنصرة القضية الفلسطينية

مدحت العدل
مدحت العدل

دعا الدكتور مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "ساسيرو"، جموع الشعب المصري للانضمام إلى المسيرات التي انطلقت عقب صلاة الجمعة، من أجل نصرة الحق الفلسطيني في قضيته ضد قوات الاحتلال.

وجاء في بيان جمعية المؤلفين والملحنين ما يلي: "انطلاقاً من دورها الوطني، والذي يمتد لأكثر من 75 عامًا، تؤكد جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين "ساسيرو"، برئاسة الدكتور مدحت العدل، وعبر كل أعضاءها، من الشعراء والملحنين والناشرين، الذين يمثلون نخبة المبدعين في مصر، تضامنها الكامل مع كافة النقابات والكيانات الفنية والثقافية، وكافة جموع الشعب المصري وقيادته الحكيمة، وتنضم إلى وقفتها اليوم أمام النصب التذكاري بمدينة نصر، لنكون صفًا واحدًا وصوتًا واحدًا لنصرة الحق الفلسطيني الأبدي، ومجابهة تلك الهجمة الإسرائيلية البربرية والغاشمة والهمجية على أهلنا في غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة".

مدحت العدل الدكتور مدحت العدل السينارست مدحت العدل السيناريست الدكتور مدحت العدل السيناريست مدحت العدل

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