نضال الشافعي يدعو للمشاركة في الوقفة التضامنية مع فلسطين أمام النصب التذكاري

دعا الفنان نضال الشافعي، الشعب المصري للمشاركة في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني عقب صلاة الجمعة أمام النصب التذكاري.

ونشر نضال الشافعي فيديو له على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" قال فيه: "أنا أدعم القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لحفظ الأمن القومي المصري".

وأضاف: "هنتجمع أمام المنصة بطريق النصر عقب صلاة الجمعة، لنتضامن وندعم أشقائنا في فلسطين وغزة، والشعب المصري كله بجانب أشقائه من الفلسطينين وبإذن الله النصر لمصر وفلسطين".

نقابة الممثلين تدعم فلسطين

وفي وقتٍ سابق، أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا صحفيًا لدعم تصريحات الرئيس السيسي حول تطورات الأوضاع في غزة.

وجاء في البيان: "نثمّن وندعم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلى المؤسف الذي يستهدف العزل من المدنيين وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة، في مخالفة صارخة لكل الأعراف والمواثيق الحقيقية".

وأضاف البيان: "إن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الأمن القومي المصري وبسط السيادة الوطنية على كل الأراضي المصرية أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء"، مؤكدين دعمهم الكامل لفلسطين.