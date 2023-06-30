نضال الشافعي: ثورة 30 يونيو المجيدة جعلتنا نعيش في تقدم مستمر

أكد الفنان نضال الشافعي أن ثورة 30 يونيو من الثورات المهمة في العالم وجعلت الجميع يعلم مقدار قوة الشعب المصري، ومدى تأثيره في أي شىء، لافتًا إلى أن القيادة الحكيمة والواعية علمت ماهية الشعب المصري وكيف يفكر ووقفت بجانبه في كل الأوقا.

وأشار “الشافعي” في صريحات لـ"الدستور" إلى أن 30 يونيو أظهرت حجم المواطن المصري وقوته وتأثيره عبر الطريقة السلمية التي ظهر بها يومها، وكيف أن هذا الشعب يستطيع التغير للأفضل بسواعد أبناءه وبتفاصيل حياتية تخصنا كمصريين، لافتًا إلى أن هذه الثورة المجيدة جعلتنا نعيش الآن في عصر تقدم متواصل، وسيرى الجميع قريبًا إلى ماذا أصبحت مصر بين الأمم، وهذا في فترة وجيزة.

وتابع: "مصر دولة كبيرة وعظيمة، ودائمًا الكبير يحاك ضده المؤامرات، ولو كانت مصر دولة صغيرة لن ينظر لها أحد، لدينا ثروات وشعب قوي، ومن الطبيعي أن يكون هناك مؤامرات، والدراما المصرية في ظل الوقت الحالي استطاعت أن تتطور وتسرد بكل الأشكال ما يحدث للمواطن من هذه المؤامرات، وهذا أيضًا نصر للفن يأتي تحت مظلة نظام مصري حابب لوطنه ومنظم يستطيع أن يبني الدولة المصرية بطريقة مميزة".

واستكمل: "شاركت في أكثر من عمل وطني، وهذا الأمر جعلني أشعر بالفخر، لأنني أصبحت جزءًا من هذا الحراك الحر المعتمد على الوعي الشديد، والذي يفيد بطبيعة الحال أبناءنا ليعلموا كيف استطاعت مصر أن تخرج من طريق إلى طريق آخر ملئ بالإنجازات والرخاء الذي سيكون كاملاً تمامًا خلال الفترة المقبلة، فنحن خرجنا من أوقات حرجة وثورات عديدة، ورغم ذلك وصلنا إلى هذا التقدم الكبير، ويكفي أن نتحدث عن حجم المشروعات والتطوير وإزالة الشعوائيات وغيرها من المراحل التطويرية الشديدة في مصر".

واختتم: "أحب أن أشكر كل يد في هذه البلد وصلت بنا إلى هذا الأمان الذي نعيش فيه، وتسعى دائمًا إلى وصول مصر لمراحل متقدمة بين الدول، وأتنمى أن نتطور أكثر وأكثر خلال الفترة المقبلة، وهذا أمر يعتمد علىينا كمصريين جميعًا محبين لهذا الوطن".