ويجز: إسرائيل دولة محتلة تدعمها أمريكا

عبر مطرب الراب ويجز عن تنديده الشديد لعمليات القتل المتعمد من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وذلك جراء عمليات القصف غير المبررة للمنازل والمساجد والكنائس والمستشفيات وتدمير البنية التحتية، وسقوط آلاف الشهداء والضحايا وغالبيتهم من الأطفال وصغار السن، ووفاة عائلات كاملة.

وكتب ويجز، عبر خاصية الاستوري على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، أنّه بالإشارة إلى أن إسرائيل لا تتمتع بأي نوع من الديمقراطية، لكنها مجرد محتل تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية.

ويجز يدعم فلسطين

ووصف ويجز البيت الأبيض بـ"الأعمى" الذي لا يرى جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتأكيده أنه في الوقت الذي يتعرض فيه الأبرياء للقتل والتدمير بصورة غير إنسانية ومخزية، يقف المجتمع الدولي صامتًا.