اتحاد النقابات الفنية فى لبنان يصدران بيانا داعما للقضية الفلسطينية

أصدرت النقابات الفنية في لبنان بيانا صحفيا بخصوص الاحداث الجارية في فلسطين والتي استشهد خلالها عدد كبير من الأطفال والنساء في قذف الكيان المحتل لأغلب الأراضي الفلسطينية.

وكان نص البيان كالتالي..

“جانب أمين عام الأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيرش المحترم، نحن الموقعون أدناه، رؤساء النقابات الفنية في لبنان، ندين ونرفض هذا الصمت الدولي المريب، والتغاضي عن جرائم العدو الإسرائيلي على قطاع غزة في فلسطين المحتلة، وإرتكابه جرائم في إبادة شعب بكامله وقتله للمدنيين دون تمييز وحصار قاتل لغزة، وحرمانها من مقومات الحياة الاساسية من ادوية، ما، كهرباء، وقصفه للمستشفيات وطواقم الاسعاف وقوافل المدنيين العزّل، حيث وصل عدد القتلى والجرح الى ١٣ الف مدني واستعماله الفوسفور الابيض والأسلحة المحرمة دوليا".

وتابع البيان:"كما ندين بشدة إعتداءاتهم على جنوب لبنان وإستهدافهم وسائل الإعلام حيث استشهد مراسل وكالة رويترز في جنوب لبنان عصام عبدالله و جرح عدد من زملائه بصاروخ اسرائيلي، إضافة الى تدمير المنازل على ساكينيها من المدنيين، مما ادى الى استشهاد ثلاثة مدنيين مسنين في شبعا وبلدة مجاورة".



واستكمل:"وحيث انكم حريصون على تطبيق العدالة الانسانية، ندعوكم الى التحرك الفوري لوقف آلة الإجرام هذه، وإجبار العدو الاسرائيلي على تطبيق القوانين الدولية التي تكفل حماية المدنيين، وفتح الممرات الإنسانية، والعمل السريع على إحلال السلام العادل من خلال إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة".

واختتم البيان:"رؤساء النقابات الفنية في لبنان، نعمه بدوي نقيبًا للممثلين في لبنان، فريد أبو سعيد نقيب الموسيقى والغناء المحترفون في لبنان، جورج شلهوب نقيب الفنانين المحترفين، صبحي سيف الدين نقابة فنيي السينما في لبنان، ريتا مكرزل نقيب مصممي الجرافيك في لبنان، عادل خداجى نائب رئيس نقابة شعراء الزجل، عبد الرحمن الشامي نقيب الممثلين في لبنان، نزار ضاهر نقيب الفنانين التشكيليين اللبنانيين".