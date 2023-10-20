وفاة الكاتب رءوف توفيق بعد صراع مع المرض

أعلن الناقد طارق الشناوى، وفاة الكاتب والناقد رءوف توفيق، وقال في تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”: "انتقل للأمجاد السماوية منذ قليل الناقد والكاتب الكبير رءوف توفيق أحد أهم من أمسكوا بالقلم في الصحافة المصرية.. الأستاذ رءوف لروحك السلام بقدر ما منحتنا من سعادة وجمال ورقي بوجودك.. أتقدم للأستاذة الكاتبة الصحفية منى ثابت وللعائلة الكريمة بخالص العزاء".

الراحل رءوف توفيق كتب العديد من الأفلام المهمة في السينما المصرية أبرزها "مستر كاراتيه" بطولة أحمد زكى وإخراج محمد خان، و"زوجة رجل مهم" بطولة أحمد زكى وإخراج محمد خان أيضًا، و"مشوار عمر" بطولة فاروق الفيشاوى ومديحة كامل وممدوح عبدالعليم وإخراج محمد خان، و"من فضلك وإحسانك" بطولة صلاح ذوالفقار وهدى سلطان وإخراج ناجى أنجلو، وفيلم "كابوريا".