ماذا تفعل سوزان نجم الدين مع يهود أمريكا داخل الكونغرس؟

شاركت الفنانة سوزان نجم الدين مقاطع فيديو لها من امريكا عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها وهي تشارك في وقفة احتجاجية أمام الكونجرس الأمريكي تدعوا لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وشاركت “نجم الدين” بمظاهرة لمئات اليهود الأمريكيين المعتصمين بمقر الكونجرس مطالبين بوقف الحرب القاسية.



ومن الولايات المتحدة الأمريكية، نشرت النجمة سوزان نجم الدين فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وطالبت الجميع دون استثناء باستخدام أصواتهم المؤثرة تجاه القضية الفلسطينية.

ووجهت “نجم الدين” رسالة شديدة اللهجة الى كل الجمهور والمتابعين ليسجلو مواقفهم ويستخدموا أصواتهم من أي مكان من خلال كل الوسائل للتعبير عن آرائهم المؤيدة للقضية الفلسطينية مؤكدة أن العدو الغاشم لن يستطيع إخفاء جميع الأصوات معها كونها ستكون الأقوى.

وتقول سوزان نجم الدين، إننا كعرب ورافضي الحرب في كل مكان بالعالم يجب أن يصل صوتنا، مشددة على أننا تظاهرنا و رفعنا العلم و صرخنا بكلمة الحق، والتي يجب يسمعها الجميع مها كان الثمن باهظ.

“المهن التمثيلية” تؤيد قرارات الرئيس الداعمة للفلسطينيين

وفي وقتٍ سابق، أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا، لدعم تصريحات الرئيس السيسي حول تطورات الأوضاع في غزة.

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيانًا لدعم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول تطورات الأوضاع في غزة، خاصة بعد قصف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المستشفى المعمداني.

وجاء في البيان: "نثمن وندعم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلى المؤسف الذي يستهدف العزل من المدنيين، وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة، في مخالفة صارخة لكل الأعراف والمواثيق الحقيقية.