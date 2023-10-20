لن يلغي حفل الإمارات.. محمد رمضان يخصص أرباح جولته الغنائية لأهالي غزة

أعلن الفنان محمد رمضان تخصيص أرباح جولته الفنية، المقرر أن يبدأها اليوم في دولة الإمارات بـ أبو ظبي، لصالح الشعب الفلسطيني، تضامنًا مع أهالي غزة، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي عليهم.

ونشر محمد رمضان صورًا له، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وعلق عليها قائلًا: الليلة حفلة افتتاح بطولة ufc بجزيرة السعديات أبو ظبي، جولتي مخصصة لمساعدة أهالي غزة.

عمر خيرت يعلن إلغاء حفلاته



فيما قد أعلن عدد كبير من نجوم الغناء والموسيقى فى مصر والوطن العربي، عن إلغاء حفلاتهم وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في محنته الجارية، وتوقف التعاقدات الفنية لحين إشعار آخر.

لموسيقار العالمى عمر خيرت، أعلن تأجيل جميع حفلاته الموسيقية فى مصر ومختلف الدول، التي كان من المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة.

وكتب عمر خيرت، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نظراً للأحداث الجارية سيتم تأجيل حفلات الموسيقار عمر خيرت حتى إشعار آخر".

تامر عاشور ومحمد عبده والجسمي وأنغام يلغون حفلاتهم تضامنًا مع الشعب الفلسطيني



وفي سياق متصل قام عدد كبير من نجوم الفن بإلغاء حفلاتهم، تضامنا مع أهالي غزة، آخرهم النجمة أنغام التي قامت بإلغاء حفلها الذي كان من المقرر إقامته يوم 20 أكتوبر الجاري بدبي، وكتبت انغام في اعلان تأجيل الحفل: نظرًا للأحداث المؤلمة في فلسطين تم تأجيل حفلة يوم 20 أكتوبر في دبي.. ادعوا لهم بالنصر والسلامة.

كذلك الفنان محمد عبده ألغى حفله الذي كان مقرراً إقامته يوم 4 نوفمبر المقبل، ضمن فعاليات موسم "هلا خورفكان" الغنائي، في إمارة الشارقة بدولة الإمارات.

كما أعلنت الجهة المنظمة لمهرجانات الأردن عن تأجيل حفل فريق كايروكي مع العرض الافتتاحي لفرقة أوكتاف الأردنية، ضمن فعالية أكوافينا بعمان، تضامنا مع الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، إذ كان من المقرر إقامتها، في جبل القلعة بعمان.

كما تم إلغاء حفل النجم حسين الجسمي، بالكويت، الذي كان مقررًا إقامته منذ أيام ضمن فعاليات مهرجان ليلة العمر، بصحبة النجم تامر عاشور.