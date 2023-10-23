مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يتضامن مع فلسطين

عبّر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عن تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطينيّ في ظل ما يتعرّض إليه من جرائم ضدّ الإنسانية وضدّ الحقّ في وطن آمن.

وقررت اللجنة العليا للمهرجان أن يكون شعارها الجديد “المسرح من أجل الإنسانية” وتخطط إدارة المهرجان لعرض أوبريت عربي كبير في افتتاح الدورة الثامنة في الخامس والعشرين من نوفمبر 2023.

كما تخطط إدارة المهرجان أثناء التجمع الكبير لفناني العالم في عقد جلسة أو مؤتمر سيشتركون فيه بالإعلان عن استنكار الحرب، وأن الفنّ وسيلة للتعبير عن حق الإنسان في العيش بوطن آمن بلا إرهاب ولا قتل ولا دمار دعمًا للإنسانية.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقدم هذا العام 5 ورش لكبار صانعي المسرح في العالم، والذي تقام فعالياته من 25 حتى 30 نوفمبر المقبل، وتتكون الورش من ورشة "سكوت تروست" وهي مبادئ طريقة مايزنر في فن الأداء التمثيلي، وهي تقدم للسنة الثانية علي التوالي بشكل طويل وذلك بناءً على طلب الممثلين والفنانين المحترفين، بالإضافة للفنانين المحبين لدراسة تكنيك جديد وهو طريقة مايزنر في الأداء التمثيلي"، وورشة الدكتور ديني دينيس وهي ورشة Gps خاصة بطريقة الأداء الجسدي للممثل، وورشة أخرى للفنان معز التقديري وهي خاصة بتشكل الإحساس الجسدي.

كما يقدم المهرجان (2) ماستر كلاس، الأول للفنانة والمخرجة زوهاد ضيفلاوي، وعنوانه (لغة الجسد في المسرح النسوي)، والثاني يقدمه السينوغراف جين يونج يون عن (تصميم الإضاءة المسرحية).

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر المقبل، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويرأس اللجنة العليا الموسيقار نادر عباسي، وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني ، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.