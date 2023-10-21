وفاة الفنان الكويتي عباس البدري بعد صراع مع المرض

توفي الفنان الكويتي عباس البدري، عن 78 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، حيث نعاه العديد من نجوم الفن في الكويت عبر حساباتهم عبر (موقع إكس) تويتر سابقًا.

كان الفنان الراحل أصيب بالسرطان منذ سنوات عدة، وحاول أن يعالجه إلا أنه انتشر في كل أنحاء جسده.

وعباس البدري قدم العديد من الأغنيات والألبومات التي حققت نجاحا كبيرا في دول الخليج والوطن العربي تعاون في بداياته الغنائية مع أسماء فنية كبيرة، منها مع الملحن إبراهيم الصولة بأغنية تتصف باللون السامري ومن أشهر أعماله أغنية «خليجية» التي حققت نجاح كبير في تسعينات القرن الماضي وتعد واحدة من نحو 200 أغنية قدمها في مسيرته.

كان هناك برنامج للهواة يقدمه المايسترو عبد الرؤوف إسماعيل فاشترك بالبرنامج مع الفنان القدير حسين جاسم وقدم أغنية «ياهلي» للفنان عبد الحليم حافظ، وباليوم الثاني أجازته الإذاعة، وبعدها أستلمه الملحن إبراهيم الصولة وأول غنية لحنها له كانت سامرية، ولم تنجح، وكان لديه إيمان كبير بموهبته وبانه سينجح يوما ما، ولم يرفض أي لحن يقدم له في حينها.