بعد غياب 8 سنوات.. لينا صوفيا: "حسن المصري" أعادني للسنما

عبرت الفنانة لينا صوفيا عن سعادتها بالمشاركة في صناعة فيلم حسن المصري، مُشيرًة إلى أنه أعادها للسينما المصرية بعد غياب دام لثماني سنوات كاملة، لافتة الى انها من المعجبين بتمثيل وشخصية بطل العمل احمد حاتم، والذي يظهر معها في مشاهد كثيرة في العمل .



وقالت ليندا في تصريحات لها: “العمل ملئ بالأشكال التمثيلية المختلفة بين الرومانسية والدراما والاكشن وغيرهما".

وعن دورها في العمل، قالت إنها تجسد شخصية “نادية” وعن اصعب ما تعرضت له خلال التصوير قالت :"أكثر ما عانيت منه في العمل هو فكرة غيابي عن المدرسة ، وعموما هذه المشكلة تقابلني دايما في التمثيل كما انني لا انام كثيرًا" .

ابطال فيلم حسن المصري



فيلم "حسن المصري" بطولة أحمد حاتم، دياموند عبود، مراد مكرم، فريال يوسف، إخراج اللبناني سمير حبشي، إنتاج شركات نيوسينشري وسينرجي وأفلام مصر العالمية ويونايتد بروس ستديوز وأوسكار للتوزيع والعرض، قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر.

افلام في دور العرض السينمائي هذه الفترة

وينافس الفيلم الجديد عدد كبير من الأفلام بدور العرض المصرية، منها فيلم: "وش في وش" للفنان محمد ممدوح وأمينة خليل، وفيلم "فوي فوي فوي" بطولة الفنان محمد فراج والفنانة نيللي كريم، وفيلم "مرعي البريمو" بطولة الفنان محمد هنيدي، وفيلم "بيت الروبي" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، وغيرها من الأفلام المصرية.